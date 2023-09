Juventus, profondo rosso: cosa rischia il CDA

Sono tempi difficil per la Juventus. I bianconeri, infatti, rischiano ancora dopo il caos vissuto nella scorsa stagione

Nello specifico, a preoccupare i sostenitori juventini è il bilancio della Vecchia Signora che si preannuncia, come negli ultimi anni, in netta perdita: l’ennesimo rosso in casa Juventus potrebbe aprire a scenari davvero impensabili.

La morsa economica che sta fortemente stringendo la Juventus sembra non voglia placarsi e il complicato momento della società potrebbe essere riversato sul campo e sulle strategie future della squadra più titolata d’Italia. Nonostante il miglioramento rispetto agli anni precedenti, infatti, i dirigenti bianconeri potrebbero prendere decisioni drastiche al fine di invertire, si spera una volta per tutte, il preoccupante andamento intrapreso negli ultimi tempi.

La Juventus trema: esercizio ancora in rosso e tifosi preoccupati

La stagione calcistica è appena iniziata e la Juventus di Massimiliano Allegri, da diverso tempo al centro di numerose polemiche, sembra essere partita con la carica giusta. I bianconeri hanno, infatti, raccolto 3 vittorie e 1 pareggio nelle prime 4 gare di Serie A, con l’ultimo successo arrivato all’Allianz Stadium sulla temibile Lazio dell’ex Sarri. La Vecchia Signora occupa attualmente il secondo posto in campionato alle spalle dell’Inter, unica squadra a punteggio pieno in Serie A.

Nonostante un inizio incoraggiante, e diametralmente opposto a quello della passata stagione, in casa bianconera non si respira di certo un’aria positiva. Le note vicende economiche e giudiziarie che hanno investito la Vecchia Signora nella scorsa annata hanno degli strascichi e questi potrebbero influire sulla programmazione futura.

Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, il Cda della Juventus si è riunito per approvare il bilancio dell’esercizio 2022/23. Secondo i dati emersi la società bianconera dovrà fare i conti con l’ennesimo rosso. Exor ha, infatti, reso noto che nel secondo semestre la Vecchia Signora ha fatto registrare una perdita di 81 milioni di euro che, sommata a quella di circa 29 milioni del primo semestre, porta il bilancio complessivo annuale ad un preoccupante rosso di 110 milioni.

La perdita, però, rappresenterebbe un passo in avanti rispetto al bilancio precedente, chiuso con un disastroso rosso di circa 240 milioni di euro. L’esercizio 2022/23 rappresenta il sesto bilancio in perdita consecutivo della società bianconera e questo potrebbe avere ripercussioni anche sul lato sportivo. Nella sessione di mercato appena conclusasi, infatti, la Juve ha messo a segno un solo colpo: Timothy Weah dal Lille. L’ennesima perdita, dunque, potrebbe bloccare ancor di più il mercato in entrata bianconero e, al contempo, costringere la dirigenza a sacrificare i pezzi da novanta per salvare le finanze del club.