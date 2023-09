Serie A: colpo a sorpresa per la big, ecco Simeone

Giovanni Simeone a sorpresa potrebbe lasciare il Napoli, ma restare in Serie A. Una big potrebbe puntare su di lui durante il calciomercato invernale.

Nonostante la presenza di Osimhen e le offerte arrivate, Simeone ha deciso di continuare a sposare il progetto Napoli anche se non è da escludere una partenza a gennaio considerando la volontà del giocatore di trovare con una maggiore continuità e magari anche i gol per dimostrare la sua qualità.

Secondo quanto riferito da fichajes.net, una big di Serie A potrebbe decidere di affondare il colpo per Simeone durante il calciomercato estivo. Si tratta di una possibilità da seguire con attenzione nei prossimi mesi.

Calciomercato: prendono Simeone, ecco con chi firma

Giovanni Simeone con il Napoli si è confermato un attaccante affidabile non a caso i suoi gol sono serviti ai partenopei per andare a vincere uno Scudetto importante. Naturalmente con Rudi Garcia potrebbe essere diverso e per questo motivo non ci resta che aspettare le prossime settimane per capire se l’attaccante continuerà con i partenopei oppure deciderà di spingere per la cessione e magari trovare una certa continuità che manca ormai da tempo.

In estate il Siviglia aveva sondato il terreno per capire la fattibilità di questa operazione, ma Simeone è finito anche nel mirino di Inter e Roma, con i giallorossi che in davvero poco tempo potrebbero sbaragliare la concorrenza. Naturalmente molto dipenderà anche dalla permanenza di Belotti ed eventualmente dai tempi di recupero di Abraham. Ma Mourinho ci pensa e non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere certezze.

Naturalmente molto dipenderà anche dal Napoli se vorrà cedere il calciatore. Vedremo se Rudi Garcia darà il via libera alla partenza oppure, come già successo per altri giocatori, deciderà di non cedere il calciatore considerandolo come una pedina fondamentale per avere una rosa sicuramente molto completa.

Mercato: la Roma pensa a Simeone

La Roma valuta il profilo di Simeone per rafforzare l’attacco durante il calciomercato invernale. Vedremo cosa succederà e se ci sarà oppure no la fumata bianca a questa operazione. Di certo nelle prossime settimane ci saranno delle novità importanti per l’attaccante argentino e molto, come detto in precedenza, dipenderà dalla volontà del Napoli di lasciarlo patire per naturalmente farlo giocare con continuità.