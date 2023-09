Pioli ‘esonerato’: al suo posto ne arrivano due

Pioli è tornato al centro delle critiche dopo lo scivolone del Milan nel derby contro l’Inter: ‘esonero’ e doppio sostituto, c’è l’annuncio

È una sconfitta che, inevitabilmente, peserà parecchio sul morale rossonero. Perdere in un derby ci può anche stare, ma il Milan sabato ha subito una vera e propria umiliazione dagli eterni rivali. I cugini dell’Inter hanno dominato la contesa in lungo e in largo, dimostrandosi nettamente superiori.

Il ‘Diavolo’, però, ha di certo le potenzialità per rendersi protagonista di ben altra prestazione in campo. Pedine del calibro di Ruben Loftus-Cheek, Theo Hernandez, Rafael Leao, Christian Pulisic, Mike Maignan ed Olivier Giroud alzano di molto l’asticella. Ma stavolta a San Siro la squadra non ha reso come dovrebbe ed è stata altamente al di sotto delle aspettative.

Un segnale chiaro in ottica Scudetto? Sì, però a prescindere per adesso è bene non giungere a conclusioni troppo affrettate. Di tempo per rimediare ce n’è in abbondanza, col ‘Diavolo’ che può sfruttare pure la Champions League al fine di riacquistare fiducia nei propri mezzi. Ad ogni modo, è tornata a farsi sentire nell’ambiente una certa tensione tra i tifosi, i quali stanno ricominciando a prendere di mira l’operato di mister Stefano Pioli.

Buona parte del popolo rossonero è convinta che il tecnico emiliano non sia l’uomo giusto per rimettere le mani sul principale trofeo nazionale. D’altronde, non è la prima volta che la squadra lombarda, sotto la guida di Pioli, perde in maniera assai rilevante la sentitissima stracittadina.

Inoltre, al termine della passata stagione la qualificazione in Champions era arrivata soltanto grazie alla penalizzazione inflitta alla Juventus, altrimenti i rossoneri sarebbero scivolati in Europa League. Per poco Pioli ha evitato un fallimento ed un probabile esonero, ma tale scenario potrebbe ripresentarsi nei mesi a venire. La società non ha comunque smarrito la fiducia nell’allenatore ex Fiorentina: dipenderà, come sempre, dai risultati.

Milan, coppia Abate-Ibrahimovic in panchina: “Pioli ha finito i bonus Scudetto”

Fosse per molti tifosi, il Milan quasi sicuramente avrebbe già un altro mister. Il rapporto tra le parti in causa si è incrinato ulteriormente dopo le discutibili dichiarazioni di Pioli nella conferenza stampa post derby. Ad oggi l’opzione esonero non è neanche in mente dei ai piani alti del club lombardo, ma non è da escludere che la situazione cambi in futuro.

E se Zlatan Ibrahimovic diventasse clamorosamente il nuovo allenatore del Milan? Sul tema in questione si è espresso il giornalista Stefano Donati, intervenuto ai microfoni di ‘Calciomercato.it’ in onda sul canale Twitch di Tv Play. “Ibrahimovic tecnico del Milan? Io valuterei anche l’opzione che possa affiancare Abate (tecnico della primavera rossonera, ndr). Sono finiti i bonus Scudetto di Pioli, poi quest’anno non c’è più il parafulmini Maldini“, ha dichiarato Donati.

Insomma, secondo il collega nel destino rossonero potrebbe esserci l’inaspettata coppia Abate-Ibrahimovic. Quest’ultimo si è recato a Milanello alla vigilia del debutto Champions contro il Newcastle, a testimonianza di come sia ancora molto vicino al mondo Milan. Staremo a vedere.