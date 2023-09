Juve nell’effetto domino: doppio colpo a costo zero

La Juventus al centro di un clamoroso intreccio di calciomercato: due colpi a zero, può finalmente esultare anche mister Allegri

La vittoria contro la Lazio è ormai alle spalle ed in casa Juventus c’è la consapevolezza di come il gruppo in mano a Massimiliano Allegri, quest’anno, possa regalare non poche soddisfazioni ai tifosi bianconeri.

A dispetto degli ultimi due anni nei quali, per innumerevoli motivi, la ‘Vecchia Signora’ ha deluso un pò tutti, ora come ora spuntano più certezze che dubbi sul progetto che vede ancora una volta il ‘Conte Max’ alla guida della squadra torinese. Gli impegni contro Sassuolo e Lecce chiuderanno un settembre assolutamente positivo, se non per un fattore: la probabile squalifica di Paul Pogba.

Il centrocampista francese rischia un lunghissimo stop, dai due ai quattro anni, dopo essere stato trovato positivo al testosterone negli esami antidoping dopo Udinese-Juventus. Un vero peccato, visto che l’ex United si stava riprendendo ed era pronto a brillare nuovamente in maglia bianconera. In tal senso, il calciomercato tra gennaio e giugno potrebbe riservare non poche sorprese alla ‘Vecchia Signora’.

Colpo bomba da Madrid: firma gratis con la Juventus

Al di là del potenziale sostituto di Pogba, occhio ad alcuni profili che potrebbero ancora dire addio alla Juventus per fare spazio a nuovi innesti. Ma intanto un vero e proprio intrigo di mercato, in vista di giugno, sembra prendere forma col passare delle settimane ed intrecciare gli interessi della Juventus con quelli del Real Madrid di Carlo Ancelotti.

I ‘Blancos’ sembrano decisi a non rinnovare il contratto in sccadenza il 30 giugno 2024 di Lucas Vazquez. Il terzino spagnolo, 32 anni, già in passato è stato fortemente accostato ai colori bianconeri: la prossima estate potrebbe essere quella giusta per vedere Vazquez alla corte di Allegri, a parametro zero. Una scelta quella di Florentino Perez che fa il pari con un altro grande colpo dagli svincolati, tra meno di un anno: le ‘Merengues’, infatti, libererebbero Vazquez per poterlo rimpiazzare con Lukas Klostermann, terzino tedesco classe 1996 che pare destinato a non prolungare con il Lipsia salutando il club a zero e finendo in quel di Madrid.

Un incastro perfetto che farebbe felici proprio tutti, a partire da Allegri che stravede per Vazquez e sarebbe ben felice – nonostante l’età non più giovanissima – di accoglierlo a Vinovo. Vazquez, a differenza degli anni scorsi dove è stato impiegato parecchio da Ancelotti, in questa stagione ha accumulato tre presenze e addirittura soli 18′ in campo: l’addio al Real per sposare il progetto Juventus è una suggestione destinata a decollare nei prossimi mesi.