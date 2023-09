Intimo bollente: Madalina Ghenea toglie il fiato

Madalina Ghenea sempre più illegale, i nuovi scatti in intimo della super modella sono clamorosi: visioni che incendiano il web

Abbiamo sempre più, davanti a Madalina Ghenea, l’impressione di assistere alla Sofia Loren moderna, per tanti motivi. Innanzitutto, una somiglianza che ha dell’incredibile, rispetto a com’era l’attrice partenopea da giovane. Poi, la sensualità innata dell’attrice e modella romena, che ha dichiarato espressamente di ispirarsi alla pluripremiata leggenda del cinema italiano e internazionale. E i risultati sono sotto gli occhi di tutti.

Madalina è diventata una icona assoluta di femminilità e sensualità dei giorni nostri, con una presenza capillare tra slogan pubblicitari, shooting fotografici, anche apparizioni al cinema. 36 anni, è una delle bellezze più acclamate in assoluto, molto nota nel nostro paese per i vari interessi curati nel mondo dello spettacolo. Seguitissima sul web, con oltre un milione e 200 mila followers su Instagram, una cifra che però quasi non le rende giustizia, la top model è stata protagonista nei mesi estivi, e non poteva essere altrimenti, con una serie di scatti che sono passati alla storia.

La sua celebre campagna pubblicitaria per una nota marca di intimo e costumi ha strappato boati clamorosi di ammirazione. E Madalina continua a raccogliere consensi uno dietro l’altro. Anche l’ultimo post social è un capolavoro a cui è davvero difficile resistere.

Madalina Ghenea sul tetto che scotta: la lingerie trasparente manda sotto sopra Instagram, delirio tra i fan

La Ghenea si trova a Roma, in uno scenario incantato, dove lei ci mette sicuramente del suo per rendere l’atmosfera ancora più memorabile. Le immagini al tramonto sui tetti della Capitale sono da urlo, per un servizio fotografico che è già leggenda.

Madalina sfodera tutta la sua sensualità infinita, indossando un corpetto intimo trasparente e molto audace, che fa vedere praticamente tutto. Una lingerie che ne esalta la scollatura vertiginosa e giunonica, i fianchi poderosi e mette in evidenza dettagli inguinali mai così bollenti. Insomma, uno spettacolo che viene salutato a suon di commenti estasiati e con una valanga di like da tutti i fan. Il copione si ripete sempre uguale sotto ogni suo post social e la cosa non stupisce affatto. E’ davvero difficile non trovarsi tutti unanimemente d’accordo di fronte alla bellezza stratosferica di Madalina.