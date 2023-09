Wanda Nara pungola Icardi: che lezione alle figlie

Wanda Nara, da influencer a maestra di vita: sui social “pungola” Icardi e dà una lezione magistrale alle figlie.

Wanda Nara, piaccia o no, è sempre un personaggio chiacchieratissimo. Moglie, mamma, modella e showgirl, pomo della discordia, opinionista ed agente. In questi anni la bella argentina si è vista in tutte le salse. Un’unica costante: nel bene e nel male fa sempre parlare di sé. Anche nelle sventure: è ormai nota la sua malattia, leucemia con ogni probabilità, e in questi mesi le apparizioni sono state col contagocce.

Sui social, però, Wanda resta una star indiscussa. Instagram è il suo regno d’elezione ma nelle ultime settimane ha preso piede anche in orbita TikTok. Il popolare social lanciato in Cina nel 2014 è tra i più utilizzati, particolarmente dai giovanissimi. Qui Wanda si diverte, tra un video e l’altro, anche a dare lezioni di vita. L’ultima in particolare è rivolta direttamente alle figlie.

Wanda pungola Icardi: lezione alle figlie della coppia

Francesca ed Isabella Icardi sono le figlie nate dalla relazione tra Wanda Nara e Mauro Icardi. La showgirl argentina ha altri tre figli, nati dal precedente matrimonio con Maxi Lopez. Le due ragazze sono soventi in compagnia della madre, che seguono d’altronde in giro per il mondo. Negli ultimi video caricati le due sono state protagoniste indiscusse per Wanda. Perché da donna a donne, lei stessa ha parlato di emancipazione femminile. Wanda l’ha anche dichiarato più volte pubblicamente: la libertà personale, per una donna, è fondamentale. Soprattutto in una relazione di coppia.

Nell’ultimo video di TikTok protagoniste sono le tre donne di Mauro Icardi, Wanda e le sue figlie, che si esibiscono sulle note di “Noche de teteo“, pezzo a firma di Sech, noto cantante di reggaeton. Il testo, per Wanda, ha un alto valore in termini di emancipazione. E il messaggio finale è un invito alle figlie.

“Se vi chiama, lasciate che vi chiami ancora” – si legge nel testo. Che poi dà messaggi ancora più espliciti: “Se torna e chiama, non sprecare energie con un ex“. Il video della showgirl si conclude così.

Wanda ha poi precisato che il video con tanto di canzone è stato un voluto messaggio alle figlie: “Sono qui per dar loro lezioni di emancipazione” – ha chiosato in conclusione Wanda. Una piccola pungolata ad Icardi? Perché no…