Ha già deciso: Brahim Diaz chiede la cessione a gennaio

Il calciatore non ha finora trovato spazio in questa prima parte di stagione. Da qui la considerazione riguardo un possibile addio.

Dopo due anni in prestito al Milan di Stefano Pioli questa estate il trequartista spagnolo Brahim Diaz è tornato al Real Madrid. Un acquisto quasi in sordina o che comunque ha fatto ‘meno rumore’ rispetto a colpi come quelli dell’inglese Bellingham, arrivato per 100 milioni dal Borussia Dortmund, o quello del turco Arda Guler, giovane talento arrivato dal Borussia Dortmund.

Inizialmente il calciatore è apparso quasi restio verso questo ritorno ed ora tutti i suoi timori sembrano diventare realtà. Nonostante il grave infortunio del giovane turco e la mancanza di un vero centravanti di livello (il solo Joselu non può bastare in un club come il Real) Diaz ha trovato finora poco spazio e Ancelotti sta varando diverse alternative che – in ogni caso – non lo vedono protagonista. Solo sedici minuti in campionato e Diaz ormai ha deciso il da farsi.

Secondo quanto riporta Elgoldigital l’ex calciatore del Milan ha chiesto la cessione già a gennaio, vuole più spazio e sarebbe già stufo di questa condizione. Inizialmente Florentino Perez aveva bloccato la cessione, Brahim era un suo pupillo e sperava di vederlo giocare più spesso; Ancelotti non è dello stesso avviso e ormai sembra evidente che il futuro del calciatore ai Blancos potrebbe avere vita breve. Anche perchè – al rientro di Arda Guler dopo l’infortunio – lo spagnolo potrebbe vedere il suo spazio ancora più ridotto. E sul calciatore c’è ora un club spagnolo.

Real Madrid, occhio agli acquirenti per Brahim Diaz

Secondo quanto riporta Elgoldigital il Betis Siviglia di Pellegrini sarebbe pronto a presentare un’offerta per Brahim Diaz per il prossimo mese di gennaio. Prestito con diritto di riscatto o offerta a titolo definitivo, questo è ancora da chiarire: quel che è certo è che il giocatore vuole più spazio e il club biancoverde sarebbe pronto ad accontentarlo. La scorsa estate si era parlato anche di un nuovo ritorno al Milan, opzione che al momento appare abbastanza complicata. I rossoneri non giocano più con il 4-2-3-1 e gli acquisti di Pulisic e Chukwueze difficilmente porteranno a cambiare l’attuale 4-3-3.

Diaz è sempre più lontano da Madrid, il calciatore non appare pronto per un club come la formazione di Ancelotti e il suo destino è segnato. Al Betis potrebbe avere maggiore continuità, fondamentale anche per accrescere la speranza di puntare un posto per i prossimi europei di calcio. Real Madrid – Brahim, ora l’addio è più vicino.