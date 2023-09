Cassano attacca Marotta: “Non capisce di calcio e non sa chi compra”

In casa Inter c’è grande entusiasmo per la vittoria nel derby sul Milan. Tanti elogi per la dirigenza nerazzurra, ma non tutti sembrano pensarla cosi.

Il quarto turno del campionato di serie A ha messo in mostra l’ennesimo exploit dell’Inter di Simone Inzaghi. Il club nerazzurro ha letteralmente dominato il derby di Milano, rifilando un clamoroso 5 a 1 ai cugini del Milan. Per l’Inter si tratta della quinta vittoria su cinque sfide nei derby del 2023, un primato cittadino che non può che far piacere ai tifosi nerazzurri.

Oltre ovviamente al tecnico piacentino, anche la dirigenza ha ricevuto grandissimi elogi. Ausilio e Marotta hanno ceduto in estate, realizzato diverse plusvalenze e abbassato il monte ingaggi; nonostante ciò l’Inter appare quasi più forte e la squadra non ha risentito di addii importanti come quelli di Onana, Skriniar, Brozovic, Dzeko e Lukaku. Una squadra trasformata ma che si è garantita diversi colpi di primo piano, e ancora deve debuttare in campionato il francese Pavard.

Tanti elogi per i dirigenti, ma non tutti appaiono totalmente d’accordo su ciò. L’ex calciatore Antonio Cassano, protagonista in carriera anche con le maglie di Inter, Milan e Real Madrid, è intervenuto nel consueto programma della Bobo Tv ed ha avuto parole abbastanza dure per l’ad del club milanese Beppe Marotta. L’ex dirigente di Juve e Samp ha ricevuto spesso grandi elogi dal tifo nerazzurro, ma Cassano va invece va totalmente controcorrente.

Inter, Cassano attacca duramente Marotta

L’ex calciatore ha parlato quasi con il dente avvelenato nei confronti del dirigente ed ha avuto parole molto dure: “Ogni giorno si parla di miracolo di Marotta, ma la verità è che Marotta di calcio non capisce niente! Lui non conosce neanche i calciatori”. Cassano fa gli esempi di Onana e Klaassen, calciatori che – a suo dire – il dirigente neanche conosceva. Parole pesanti nei confronti del noto dirigente e Cassano svela poi il motivo per cui la stampa tende solitamente ad esaltarlo.

Cassano continua alla Bobo Tv: “Lui è un ottimo addetto stampa con i giornalisti, sa conservare ottimi rapporti e per questo poi vedi un direttore di giornale titolare ‘Marotta numero uno, all’Inter ha rivoluzionato tutto etc…”. L’ex calciatore mostra cosi di non gradire l’atteggiamento della stampa nei confronti del dirigente nerazzurro, abile comunque negli ultimi anni a mantenere il bilancio in attivo e allo stesso tempo conservare una rosa competitiva, il tutto insieme al ds del club Piero Ausilio.