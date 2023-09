Juve, missione centrocampo: il piano di Giuntoli

Dopo il buon avvio stagionale la Juventus di Massimiliano Allegri sembra non volersi fermare: nel frattempo la dirigenza bianconera sonda il mercato per regalare rinforzi al tecnico livornese.

Gli uomini mercato della Juve, Giuntoli e Manna, stanno monitorando diversi profili sul mercato. La Vecchia Signora potrebbe affondare il colpo già da gennaio: nel mirino un rinforzo nella zona nevralgica del campo.

La mediana bianconera non ha avuto stravolgimenti nel corso della sessione estiva di mercato e il colpo più importante in questa zona è stato il rinnovo di Adrien Rabiot, rimasto fedele alla Vecchia Signora nonostante le svariate avances da parte dei ricchi club di Premier League. Secondo le indiscrezioni, per rinforzare il centrocampo di Allegri i due dirigenti potrebbe decidere di rimpolpare la colonia transalpina all’Allianz Stadium.

La Juve cerca rinforzi a centrocampo: diversi nomi sul taccuino di Giuntoli

Dopo le tante vicissitudini passate dalla Juventus nella scorsa stagione, l’inizio di questa annata sembra essere incoraggiante. La squadra di Allegri ha raccolto 3 vittorie e 1 pareggio nelle prime 4 gare di Serie A e ha messo in mostra un gioco avvolgente e propositivo. I problemi della scorsa stagione sembrano essere stati lasciati alle spalle e tutto l’ambiente bianconero sembra avere una marcia in più.

Nonostante il buon momento, però, non arrivano solo notizie positive in casa Juve. Negli scorsi giorni, infatti, è piombata sul popolo bianconero la positività al testosterone di Paul Pogba, fermato in via cautelare dall’antidoping. Nel caso in cui l’infrazione del francese venisse confermata non sarebbe da escludere un rinforzo a centrocampo per la Juventus. Tra i vari nomi presenti sul taccuino di Giuntoli, in cima c’è quello di Youssouf Fofana, centrocampista francese in forza al Monaco.

Fofana è un centrocampista centrale classe ’99 e milita tra le fila monegasche dal gennaio 2020. La Juventus lo segue da diverso tempo e, con la possibile squalifica di Pogba, potrebbe arrivare l’accelerata per portarlo a Torino, a gennaio o giugno prossimo.

Quello del calciatore del Monaco, però, non è l’unico profilo seguito dalla dirigenza juventina. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Giuntoli avrebbe messo gli occhi su altri due centrocampisti francesi: Habib Diarra, 2004 dello Strasburgo e Emmanuel Kouadio Koné, classe 2001 in forza al Borussia Monchengladbach. Niente nomi altisonanti, dunque, per l’eventuale sostituzione di Pogba, ma profili giovani da lanciare e con il quale, magari, mettere a bilancio una plusvalenza futura.

