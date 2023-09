Messi e il nutrizionista italiano: così ha vinto la sua battaglia

Lionel Messi e il nutrizionista italiano che lo ha aiutato a vincere la sua battaglia. Ecco tutti i particolari

La rinascita di Lionel Messi, suggellata dal trionfo ai Mondiali in Qatar e dalla seconda giovinezza che sta vivendo negli Usa nelle file dell’Inter Miami dove è tornato a essere decisivo come ai tempi del Barcellona, è merito, oltre che del suo straordinario talento, di un nutrizionista italiano.

La straordinaria carriera di Messi, nel cui palmares spiccano, oltre alla già citata Coppa del Mondo, ben 7 Palloni d’Oro, rischiava di andare in frantumi a seguito di una serie di infortuni e di uno stile di vita che stavano minando la sua forma fisica.

L’ex stella del Barcellona per anni si è nutrito di pizze, bibite gassate e carne rossa. Un regime dietetico, dunque, ‘tossico’ per uno sportivo d’elité tant’è vero che quando aveva solo 26 anni, ed era quindi nel pieno della sua maturità calcistica, il suo corpo gli ha presentato il conto sotto forma di conati di vomito in campo.

Un problema venuto platealmente a galla durante la finale del Mondiale 2014 tra l’Albiceleste e la Germania quando la ‘Pulce’ fu preda dei conati di vomito prima del fischio d’inizio e che anche per tale motivo vagò come un’ombra per il campo per tutto il match.

Insomma, una chiara somatizzazione dello stress e delle tensioni del calcio professionistico che ne condizionava in rendimento in campo mettendo così a rischio la sua carriera. Di qui la decisione del fuoriclasse argentino di affidarsi alle cure del Dr. Giuliano Poser, nutrizionista con studio a Sacile, in Friuli, e con una ventennale esperienza come medico sportivo.