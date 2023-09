Messi, magliette finite: lo stratagemma dell’Inter Miami per venderne altre

Inter Miami, esaurite le magliette con il numero 10 e il cognome Messi: ecco l’espdediente del club della Florida per venderne altre

Chi pensava che Lionel Messi, dopo l’ultima perla della sua inimitabile carriera, l’alloro iridato, a lungo inseguito conquistato in Qatar lo scorso dicembre, sarebbe andato in MLS a svernare, si è sbagliato di grosso.

La ‘Pulce’ ha ancora voglia di stupire e soprattutto fame di vittorie. Il suo impatto con il calcio a stelle e strisce lo ha terremotato. Con gol e assist come ai tempi d’oro con la maglia blaugrana del Barcellona Messi ha trascinato l’Inter Miami alla conquista, per la prima volta nella sua storia, della ‘Leagues Cup’.

Non pago, l’ex fuoriclasse del Paris Saint-Germain tenta l’impresa di guidare il club della Florida ai playoff di MLS nonostante il non indifferente gap tra la zona che vale la post-season e la posizione occupata dal club dell’argentino.

Una qualificazione che fino a poche settimane fa sembrava irraggiungibile ma che ora, sebbene non sia semplice dal momento che l’Inter Miami non può permettersi passi falsi, non è più un miraggio con un Messi in forma Mondiale in Qatar.

Messi, ecco l’espediente dell’Inter Miami per vendere altre magliette della ‘Pulce’

Insomma, Lionel Messi sta vivendo una seconda giovinezza calcistica in MLS dove sta trascinando l’Inter Miami come faceva quando indossava la maglietta del Barcellona.

Lontane anni luce, dunque, le incomprensioni e persino le contestazioni da parte dei tifosi dell’avventura all’ombra della Torre Eiffel. In MLS Lionel Messi ‘ha trovato l’America’ la cui bandiera (a stelle e strisce e con 50 stelle, una per ogni Stato della Federazione statunitense) ha ora una stella in più, quella del fuoriclasse argentino che è tornata a splendere come ai tempi d’oro.

Va da sé che a Miami e dintorni è scoppiata la Messi-mania, con l’Inter Miami che non riesce a soddisfare l’alta domanda di magliette con il numero 10 e il cognome della ‘Pulce’.

Che fare? I dirigenti dell’Inter Miami hanno fatto propri i principi dell’economia circolare. Nato nel 2018 e sbarcato in MLS l’anno successivo, pur avendo avuto nelle proprie file giocatori del calibro di Blaise Matuidi e soprattutto di Gonzalo Higuain, il club della Florida non ha mai venduto grandi quantitativi delle proprie maglie.

Ebbene, come detto, i dirigenti dell’Inter Miami hanno deciso di rimettere in vendita lo stock di magliette invendute del 2020 dopo averle aggiornate con il numero 10 e il cognome del fuoriclasse argentino. Una mossa indovinatissima visto che, al pari delle casacche del 2023, anche quelle ‘riciclate’ vanno a ruba. Quando si dice prendere due piccioni con una fava…

