L’addio dell’asso del Napoli a gennaio sembra essere sempre più probabile. Il giocatore può finire alle rivali Inter e Roma, con i tifosi che già iniziano a tremare

Quando si cambia allenatore a volte non si riesce a rendere come si faceva in passato. Deve essere successo questo al Napoli di Rudi Garcia che, al netto della vittoria di Braga in Champions League, sta trovando fin troppe difficoltà nel difendere quel tricolore che porta sul proprio petto. Il passaggio da Spalletti al francese non è stato metabolizzato al meglio da molti giocatori azzurri.

Uno di essi, in particolare, non sta digerendo le scelte del proprio allenatore. Giocare poco alla fine non piace a nessuno. Ecco perché il giocatore starebbe pensando di andare via già nella finestra di gennaio e le proposte non gli mancano come quelle di Inter e Roma. Il ragazzo riflette: anche con Spalletti non era un titolarissimo ma qualche spazio in più lo trovava.

Addio al Napoli a gennaio, ci sono Inter e Roma

Ed è così che può consumarsi l’addio di Giovanni Simeone al Napoli. Certo quando davanti hai un mostro sacro come Osimhen è impossibile ritagliarti il tuo spazio, anche perché il nigeriano vuole giocarle tutte e non è facile relegarlo in panchina anche solo per uno spezzone di match. Eppure l’anno scorso Simeone trovava molto più spazio, quest’anno solo le briciole e non ha ancora realizzato un gol nella nuova stagione.

Per questo il figlio d’arte starebbe pensando di andare via già a gennaio. Ci sono almeno tre squadre su di lui. Una è all’estero ovvero il Siviglia, in difficoltà in questa prima parte di stagione. Le altre due invece, come accennato, sono Inter e Roma. Nerazzurri e giallorossi potrebbero aver bisogno di un attaccante alla riapertura del mercato.

I milanesi infatti hanno 4 punte ma due di loro sono avanti con l’età e c’è bisogno di pensare anche al futuro. Aggiungere una quinta punta come Simeone potrebbe fare al caso di Inzaghi. Mourinho invece, anche lui con quattro attaccanti al momento disponibili (il quinto è Abraham) dovrà tenere conto delle condizioni del suo pacchetto offensivo considerando che nessuno di loro dà grande affidamento dal punto di vista fisica. Insomma investire a gennaio potrebbe essere un obbligo e una necessità.

IL CALCIOMERCATO NON FINISCE MAI: Non perdere nemmeno un colpo scarica l’app di Calciomercato: CLICCA QUI