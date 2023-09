Alex Zanardi, l’ultimo gesto non passa inosservato: tifosi commossi

L’ex pilota Formula Uno, Alex Zanardi, si è reso protagonista di un gesto commovente che non è passato inosservato: ecco di cosa si tratta

Alex Zanardi rappresenta un enorme ed inesauribile esempio di virtù da seguire. Sebbene il destino non sia stato affatto gentile nei suoi confronti (per usare un eufemismo), l’ex pilota automobilistico non ha mai smarrito il proprio sorriso, la voglia di vivere e la speranza in un futuro migliore. Sono trascorsi ben 22 anni dal primo incidente avvenuto il 15 settembre del 2001, che gli costò l’amputazione delle gambe.

Ma a prescindere dagli eventi terribile che lo hanno colpito profondamente, la tenacia è sempre stata il suo dettaglio distintivo. In parecchi si chiederanno quali siano oggi le reali condizioni psicofisiche del grande campione bolognese, che il prossimo 23 ottobre raggiungerà la soglia dei 57 anni di età. Per giunta, qualcuno magari non ricorderà che il 19 giugno del 2020 fu un altro giorno terribile per Zanardi.

Quest’ultimo, infatti, rimase coinvolto in un grave incidente mentre era impegnato in una staffetta di beneficenza su una handbike sulla Statale 146 in provincia di Siena. Subito, inevitabilmente, si pensò al peggio: il classe ’66 venne sottoposto ad un intervento neurochirurgico e maxillo-facciale, rimanendo in coma farmacologico per un mese.

In seguito, fu operato altre tre volte e trasferito in più di un’occasione. Poi lo scorso autunno è tornato a casa per proseguire il percorso di riabilitazione ed oggi pare che la situazione nel complesso sia migliorata. Parallelamente, procede a gonfie vele la staffetta paralimpica ‘Obiettivo Tricolore‘, ideata proprio da Zanardi.

La manifestazione è partita domenica 10 settembre da Cortina d’Ampezzo e terminerà a Parigi il 1° ottobre, sotto la Tour Eiffel. Nella mattinata di mercoledì 20 settembre più di cinquecento studenti hanno salutato l’arrivo di “Obiettivo Tricolore” presso il polo lecchese del Politecnico di Milano.

Grande accoglienza per ‘Obiettivo Tricolore’ a Lecco: la staffetta ideata da Zanardi procede a gonfie vele

I protagonisti sono stati accolti con entusiasmo anche da Mauro Gattinoni, sindaco di Lecco: “Non c’è nessuna differenza tra le persone, tutti possiamo e vogliamo vincere se stiamo insieme“. Invece Pierangelo Santelli, presidente del comitato regionale Lombardia del Comitato Italiano Paralimpico, ha sottolineato come questo giro per l’Italia consenta a tanti ragazzi di conoscere meglio la realtà in argomento.

Entrando più nello specifico, erano coinvolte diverse società come ASD Special Olympics Italia – Team Lecco, ASD Oltretutto 97, ASD Dinamik Karate, ASD Circolo della Scherma Lecco e ASD GS Aurora San Francesco. Nel corso dell’evento è intervenuta pure Daniela Manni, moglie di Alex Zanardi. “Oggi Obiettivo Tricolore conta 120 iscritti, provenienti da tutta Italia e impegnati in sport differenti. Tutti collaborano a questo progetto, nonostante siano 70 gli atleti che partecipano alla staffetta“, ha spiegato Manni.

Insomma, il progetto targato Alex Zanardi sta raggiungendo il suo scopo, ossia far avvicinare quante più persone possibile, soprattutto i giovani, al mondo dello sport paralimpico, che ancora oggi purtroppo non suscita molto interesse. L’accoglienza di Lecco è stata fantastica, tante scuole hanno preso parte alla manifestazione. Il grande Alex sarà sicuramente orgoglioso.