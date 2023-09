Rottura del crociato e stagione finita: terribile ko in allenamento

Terribile infortunio per il giocatore in allenamento: rottura del legamento crociato anteriore e stagione finita.

Tornata la nuova stagione, tornano anche gli infortuni che possono condizionare pesantemente le scelte degli allenatori, con alcuni giocatori che hanno visto la loro stagione chiudersi già a settembre.

Uno di questi è Thomas Lemar dell’Atletico Madrid che si è rotto il tendine d’Achille e dovrà stare almeno 8-9 mesi fuori prima di poter rientrare in campo, rinunciando a tutta la stagione e ad una possibile convocazione per gli europei. Il giocatore francese, però, non è l’unico ad essersi fatto male gravemente in queste prime battute di stagione ed un altro top club ha perso la sua stella.

Come riportato dal Tottenham, infatti, Ivan Perisic si è infortunato in allenamento e c’è stata subito la sensazione che si trattasse di un infortunio grave, con il responso degli esami che non ha lasciato scampo al giocatore croato. L’ex Inter ha infatti riportato la rottura del legamento crociato anteriore e si perderà il resto della stagione, con Postecoglou che dovrà fare i conti con questa brutta tegola.

Tottenham, che tegola: rottura del crociato per Perisic

Il Tottenham ha iniziato la propria stagione alla grande sotto la guida dell’ex allenatore di Yokohama F. Marinos e Celtic Ange Postecoglou. Nelle prime cinque giornate, gli Spurs hanno collezionato 13 punti frutto di 4 vittorie ed un pareggio e si preparano ora ad affrontare l’Arsenal in un North London Derby che si preannuncia bollente.

Derby al quale, però, non potrà prendere parte Ivan Perisic che nell’ultimo allenamento ha riportato un brutto infortunio e gli esami strumentali hanno evidenziato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Il giocatore croato non solo si perderà il North London Derby, ma anche tutto il resto della stagione e molto probabilmente gli Europei con la Croazia.

Una brutta tegola per Postecoglou, considerato che Perisic, pur partendo dalla panchina, è comunque sempre sceso in campo ed ha messo a referto anche un assist nella rocambolesca vittoria per 2-1 nei minuti finali sullo Sheffield United. In una stagione così dispendiosa come quella inglese, l’allenatore australiano avrebbe preferito avere tutti a disposizione, ma ora dovrà rivedere i suoi piani e affidarsi a qualcun altro per sostituire il giocatore croato

Come comunicato dal Tottenham, Perisic si sottoporrà presto all’intervento chirurgico per poi iniziare l’iter riabilitativo per tornare in campo quanto prima. Il grave infortunio subito dal croato, però, mette ora in dubbio il suo futuro nel nord di Londra considerato che il suo contratto scadrà a fine stagione e gli Spurs faranno tutte le valutazioni del caso prima di offrirgli il rinnovo.