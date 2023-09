Inter, Onana è già un ricordo: perchè Sommer è la soluzione giusta

Il portiere camerunense inguaia ancora una volta il Manchester United: che fine ha fatto il portiere della scorsa stagione?

Arrivato al Manchester United in pompa magna dopo un anno straordinario all’Inter, Andrè Onana sta mostrando il suo lato oscuro in una squadra come quella di Erik Ten Hag che ha cominciato nel peggiore dei modi la sua stagione. Sia in Premier League che in Champions League, i Red Devils hanno palesato parecchie lacune sia difensive che a livello di impostazione di gioco.

Nella prima giornata del suo girone di Champions League, la squadra inglese ha mostrato ancora una volta una grande incapacità di resistere agli attacchi avversari. Contro il Bayern Monaco, una squadra quest’anno costruita per tornare sul tetto d’Europa, è stata una partita complicata e terminata 4-3 grazie al risveglio avvenuto quando già era troppo tardi.

Protagonista in negativo proprio il portiere camerunese che ha sulla coscienza la rete che ha aperto i conti a firma di Leroy Sanè. Onana si è fatto bucare nel peggior modo possibile con la palla che è passata tra i suoi guantoni come se nulla fosse. Sono quattordici le reti subite da inizio anno, dieci in Premier e quattro in Champions. Bilancio semplicemente terrificante.

Inter, Onana rappresenta già il passato: Sommer sorride

Mentre a Monaco il portiere camerunense mostrava il suo lato peggiore, facendosi bucare per ben quattro volte dai bavaresi, a San Sebastian, Paesi Baschi, Yann Sommer mostrava al popolo nerazzurro di essere ancora un validissimo portiere. Lo svizzero è arrivato proprio dal Bayern Monaco in questa estate per soli sei milioni di euro di clausola per sopperire alla partenza di Onana, volato alla volta del Regno Unito per la cifra monstre di 52 milioni di euro più bonus (che hanno di fatto finanziato il mercato in entrata di Marotta e Ausilio).

Alla prima giornata di Champions, Sommer ha mostrato il perché sia da considerarsi ancora un portiere di assoluto livello: ha fornito una prestazione ottima parando di tutto, in due occasioni in particolare (punizione di Mendez e colpo di testa di Oyarzabal) ha impedito alla Real Sociedad di allungare sul 2-0. Si è visto in quel doppio frangente la capacità del portiere di coprire tutta l’area del porta.

Sommer ha cominciato benissimo il suo cammino europeo, la rete degli spagnoli è figlia più che altro di un errore di Bastoni. Mentre in campionato è stato battuto solo una volta, da Rafael Leao nello scorso Derby contro il Milan, in quattro uscite complessive mantenendo il clean sheet fino allo scorso fine settimana. Meglio di così non poteva cominciare, e ora persino i più critici dello svizzero di stanno rendendo conto del suo livello.