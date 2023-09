Infortunio gravissimo e stagione quasi finita: il messaggio dell’Inter

L’infortunio per il giocatore è gravissimo e c’è il rischio che la stagione sia (quasi) finita: arriva il messaggio da parte dell’Inter.

La notizia dell’infortunio pesante per il giocatore che nell’Inter ha rivestito un ruolo di assoluto protagonista è piombata come un fulmine a ciel sereno. Lo stop sarà lungo e la stagione, per grande parte, è stata compromessa dalla rottura del legamento del crociato. C’è anche il messaggio dello stesso club nerazzurro. Ecco allora cos’è successo.

Solamente poche ore fa è stato reso noto l’infortunio che ha colpito Ivan Perisic durante la consueta sessione di allenamento con il Tottenham, sua attuale squadra di appartenenza. Il croato si è fatto male senza prendere botte e quindi senza effettivi contrasti con uno dei propri compagni. Anzi, il ginocchio ha subito una torsione e il legamento del crociato non ha retto.

È stato lo stesso club inglese a rendere noto, tramite un comunicato, quanto accaduto: “Possiamo confermare che Ivan Perisic ha subito un infortunio complesso al legamento crociato anteriore del ginocchio destro”. Un infortunio questo che pesa sulle spalle dell’esterno che dovrà adesso compiere un intervento chirurgico e poi tutta la fase di riabilitazione. Un percorso decisamente lungo. È arrivato, a questo proposito, anche il messaggio da parte dell’Inter che gli ha mostrato vicinanza.

Perisic si rompe il crociato in allenamento con il Tottenham, l’Inter gli mostra vicinanza con un messaggio social

Ivan Perisic sarà quindi sottoposto ad operazione chirurgica e, come fatto sapere dal Tottenham, i tempi di recupero rischiano di far saltare un’intera stagione. “Ivan inizierà quindi la riabilitazione con il nostro staff medico e dovrebbe restare fuori per il resto della stagione”, si legge. Da comprendere fondamentalmente come il giocatore recupererà per capire se effettivamente non potrà più essere a disposizione in questa stagione in corso. Ma 5-6 mesi sono da mettere in previsione. In ogni caso, anche l’Inter ha voluto mostrargli vicinanza.

Via ‘Twitter’, il club nerazzurro ha ricondiviso il tweet con cui il Tottenham ha dato la notizia e ha scritto: “In bocca al lupo Ivan per una pronta guarigione!”. La vicinanza dell’Inter è apparsa scontata viste le stagioni giocate da protagonista proprio da Ivan Perisic. Il croato in nerazzurro è arrivato nel 2015 e, salvo una stagione in prestito al Bayern Monaco, è rimasto fino al 2022 giocando da protagonista. Specialmente nell’anno dello scudetto vinto con Antonio Conte.