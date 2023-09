De Paul sta tornando: 40 milioni in Serie A

Assalto dalla Serie A per il campione del mondo ex Udinese: pronta un’offerta importante per convincere l’Atletico a lasciarlo partire.

Si stanno intensificando le voci che danno Rodrigo De Paul possibile partente dall’Atletico Madrid in direzione Italia. Un ritorno in Serie A che avrebbe dell’incredibile, dopo che il centrocampista argentino ha conquistato la vetta del mondo con la sua nazionale ed è diventato protagonista sui più grandi palcoscenici europei.

Una big del nostro campionato ha sondato il territorio già negli scorsi mesi ed ora sembra decisa a puntare forte su De Paul con un’offerta già pronta da proporre al club di Madrid. Si tratta della Juventus: Giuntoli è al lavoro per chiudere l’operazione già nella sessione invernale e, qualora non riuscisse a trovare un accordo, impostare una trattativa avanzata per la prossima l’estate.

A cifre considerevoli l’Atletico sarebbe disposto ad ascoltare le eventuali proposte, mentre la Juve prepara l’assalto: 40 milioni cash per sbaragliare la concorrenza serrata sul mercato per l’argentino. Titolare inamovibile nell’undici della Selecciòn campione del mondo in Qatar, De Paul è il mix perfetto di talento e carattere che la Juve sta cercando per uscire da un periodo storico fra luci e ombre e ritrovare la retta via.

Juve-De Paul: un amore infinito

Già ai tempi dell’Udinese, la Juve aveva messo gli occhi su quel giovane talento che riuscì ad incantare tutta Italia con giocate di qualità, grinta e una leadership fuori dal comune. Inizialmente vicinissimo alla Fiorentina, venne sondato a lungo anche dai bianconeri, senza però riuscire mai a definire l’affare.

Il suo trasferimento in Spagna lo allontanò dai radar della Serie A, ma la Juve non ha mai perso di vista quel talento di cui si era follemente innamorata. Ora Giuntoli vuole riportare in Serie A De Paul e per farlo la dirigenza bianconera sarebbe disposta a sborsare fino a 40 milioni con uno stipendio molto oneroso al centrocampista per convincere l’Atletico e il giocatore ad accettare l’offerta.

Con la squalifica di Pogba che sembra cosa certa e presumibilmente lo allontanerà definitivamente dalla Juventus, Giuntoli ha fretta e necessità di regalare ad Allegri un centrocampista all’altezza che possa sostituire il francese, magari non facendolo nemmeno rimpiangere viste le poche e deludenti prestazioni dell’ultimo anno.

L’ok dallo staff tecnico è già arrivato, anche alcuni anni fa Allegri aveva approvato il possibile trasferimento di De Paul a Torino, ma se al tempo saltò poi tutto, ad oggi ci sono tutti i margini per far sì che l’ex Udinese possa vestire finalmente la maglia bianconera.