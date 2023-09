Juve, clausola pagata: cifra ridicola

La mossa di mercato tiene in scacco la Juve, c’è un giovane talento che è stato praticamente già selezionato per il prossimo futuro.

La capacità di andare a segno sul mercato è una delle prerogative per il prossimo anno, c’è l’assoluta necessità di saper entrare nel vivo della prossima campagna acquisti, senza aver più troppi dubbi.

Il momento della Juventus in campo non esula dal guardare a soluzioni per il futuro, soprattutto cercando di anticipare le altre big nella lotta ai giovani talenti. Investire ora per non pentirsi domani è il mantra anche di Cristiano Giuntoli, che sa benissimo come c’è una Juve di millennial pronta a prendersi delle responsabilità.

Non è un caso come sia cresciuta la considerazione verso la next generation, oggetto misterioso sino a qualche stagione fa e ora capace almeno di riempire un terzo della prima squadra. Non solo giovani fatti in casa, ma anche da cercare fuori: la Juve in quest’occasione è diretta interessata.

Dal Boca Juniors all’Europa, arriva il colpo

Il mercato sudamericano è osservato spesso con grande attenzione, l’attitudine è di comprare gente pronta ma comunque molto giovane. In questo caso, l’investimento sembra esser adatto e ad un prezzo tutto sommato abbordabile, che porta così già a definire tutto ciò come il primo colpo del 2024. Dove però si prende una direzione diversa, non la Juve ma il City compra Valentin Barco dal Boca.

Il talento argentino è in direzione del Manchester, come riportano i media esteri, che ha beffato così la Juve su un obiettivo per il futuro. Il tentativo degli inglesi sarebbe pronto, superando tutta la concorrenza dei top club europei che avevano cercato a lungo Barco, molto vicino a indossare anche la maglia del Siviglia nella liga spagnola.

Il Manchester non bada a spese, anche se i campioni di Europa in questi giorni stanno chiudendo l’affare a cifre davvero irrisorie per quanto vale l’argentino e per il potenziale in vista del futuro. 15 milioni per Barco, gli inglesi applicheranno la clausola portando subito il talento in Inghilterra: in questo modo sarà superata tutta la concorrenza, compresa quella della Juve di Giuntoli, che aveva cercato con un timido approccio di saperne di più.

Poteva mettere sul piatto anche Soulè, ma di certo non è stato facile in queste settimane orizzontarsi sul mercato, dove l’unico obiettivo è stato – in sostanza – quello di abbattere i costi di gestioni e disfarsi dei pesi nella rosa bianconera.