Firma ad un passo: l’ex Milan trova squadra

Importanti novità per una vecchia conoscenza del calcio italiano. Il calciatore, che in passato aveva vestito anche la maglia del Milan, sarebbe pronto per una nuova avventura sui campi di gioco.

Secondo le ultime indiscrezioni, la firma con la nuova squadra potrebbe avvenire a stretto giro di posta e riportare in campo un calciatore che era riuscito a dire la sua sia in Serie A che in un campionato ostico come la Premier League.

Dopo la brutta notizia ricevuta all’inizio della stagione, e che lo ha costretto a trovare una nuova realtà con il quale poter giocare, tutto sembra possa tornare regolarmente al proprio posto. L’accordo con il nuovo club è già stato trovato e, seppur in una categoria inferiore, tornare a provare le emozioni che solo il campo da gioco riesce a dare potrebbe essere uno stimolo in più per conquistare i nuovi tifosi a suon di gol e buone prestazioni.

Nuova avventura per l’ex rossonero: per la firma mancano solo i dettagli

Per la serie ‘a volte ritornano’ un noto calciatore che ha calcato numerose volte i campi di Serie A potrebbe presto dare una decisa sterzata al proprio futuro. Dopo essere rimasto senza squadra nel corso di questa ultima estate, per lui si starebbe palesando all’orizzonte una possibilità che il diretto interessato sarebbe pronto a cogliere.

Nel corso del mese di luglio, infatti, la Lega di Serie C ha rigettato la richiesta di iscrizione dell’AC Robur Siena, ereditaria del Siena che negli anni 2000 è stato protagonista in Serie A. La richiesta di iscrizione dei bianconeri è stata respinta per la mancanza i fideiussione e di alcuni pagamenti relativi ai calciatori. Per i toscani è il terzo fallimento in meno di un decennio e a farne le spese sono stati i calciatori in forza al Siena.

Tra questi c’è Alberto Paloschi, attaccante classe ’90 cresciuto nel vivaio del Milan e che proprio con la maglia rossonera aveva fatto il suo esordio, con gol, in Serie A. Dopo un lungo peregrinare tra i campi italiani con esperienze a Parma, Chievo, Spal, e una parentesi allo Swansea in Premier League, Paloschi aveva deciso di sposare la causa del senese.

Dopo due anni di militanza in Toscana è arrivata la notizia del fallimento che ha lasciato senza squadra diversi calciatori. Il periodo buio, però, sembra essere alle spalle. Secondo quanto riportato da La Nazione, l’ex attaccante del Milan sarebbe molto vicino alla firma con il Desenzano Calvina, club lombardo che milita in Serie D gruppo B. Paloschi, dunque, è pronto a rilanciarsi e, nonostante i campi di Serie A siano molto lontani, vuole conquistare la piazza con la sua specialità: il gol.

