Totti e Ilary, la resa dei conti: com’è andata l’udienza finale

Siamo arrivati al momento della resa dei conti tra Totti e Ilary, a poco più di un anno dalla separazione. Ecco cosa è accaduto in Tribunale.

E’ ormai trascorso più di un anno da quando Totti e Ilary Blasi hanno annunciato la loro separazione, arrivato a distanza di una smentita alle prime voci di crisi, che sembrava essere veritiera e credibile. Il loro intento era invece quello con ogni probabilità di tutelare i loro figli e decidere in prima persona quando fosse il momento migliore per uscire allo scoperto.

Fino ad allora molti li consideravano l’esempio di coppia perfetta a cui ispirarsi, invece a distanza di tempo entrambi sono felici con altri partner, Noemi Bocchi per lui e Bastian Muller per lei, ma continuano a ignorarsi. Solo pochi giorni fa si sono ritrovati nello stesso stadio a pochi metri di distanza per assistere alla partita del loro primogenito Cristian, ma si sono letteralmente ignorati.

Totti e Ilary Blasi: a che punto siamo?

Separarsi può essere normale quando ci si rende conto di non provare più i sentimenti di un tempo e si capisce che un rapporto di facciata ha poca ragione di esistere. A volte però anche quei legami che sembravano indissolubili portano a prendere due strade diverse con non pochi contrari, come è accaduto a Totti e Ilary Blasi, che in questi mesi si sono fatti una ripicca dietro l’altra.

Arrivare a un accordo con queste premesse sembra essere tutt’altro che semplice anche ora che i due si sono ritroveranno in Tribunale. Anzi, in aula ora il clima si fa davvero incandescente, come se ognuno dei due volesse dimostrare di avere ragione.

Adesso si conta di riuscire a dimostrare chi dei due abbia tradito per primo, come per sottolineare chi sia stato quello che ha condizionato la fine del matrimonio con un comportamento scorretto. Al momento non si sa ancora bene cosa possa emergere (in situazioni simili tutto viene secretato), ma nessuno dei due sembra essere disposto a mollare.

Chi dei due avrà ragione?

Almeno ufficialmente Totti è stato il primo a uscire allo scoperto con quella che è ancora la sua compagna, Noemi Bocchi, facendo quindi pensare che sia stato lui il primo ad avere una relazione extraconiugale. Lui, però, nelle interviste ha portato avanti una teoria completamente opposta: il “Pupone” si sarebbe avvicinato alla donna dopo essere venuto a conoscenza di diversi tradimenti di Ilary, che l’avevano fatto crollare in uno stato depressivo.

La conduttrice invece sostiene di avere sempre avuto la coscienza a posto, al punto tale da accusare Noemi di essere stata la causa scatenante della fine del suo matrimonio.

In udienza potrebbero così essere mostrate fotografie e riprese video frutto del lavoro degli investigatori privati che hanno lavorato alla loro vicenda. Niente viene lasciato al caso, ne vedremo quindi delle belle.