Bayern, De Ligt furioso: cos’è successo all’ex Juve

Ma situazione di Matthijs de Ligt al Bayern Monaco diviene sempre più cupa: stavolta il giocatore è furioso, e chissà se si riuscirà a porre rimedio all’inconveniente.

Un’estate fa il difensore olandese de Ligt lasciava la Juventus a peso d’oro per trasferirsi in Bundesliga. Il Bayern Monaco ha versato un corrispettivo da 67 milioni di euro più 10 milioni di euro di bonus per l’ex calciatore dell’Ajax, convinto di aver realizzato un importante affare. Non tutto però fila sempre liscio come nell’ordine dei pensieri, perché fondamentale è anche il feeling che il giocatore riesce a instaurare o meno con l’ambiente che lo circonda.

Nel caso di de Ligt, sulla sua serenità sta influendo molto il controverso rapporto che il difensore ha col tecnico Thomas Tuchel. Fra i due sembra esserci un continuo braccio di ferro, sebbene almeno in pubblico l’allenatore tedesco cerchi di planare sui possibili malumori e ne sponsorizza le qualità. Il problema è che gli elogi non si riflettono allo stesso modo sulle scelte di campo.

In occasione del debutto stagionale in Champions League, che i bavaresi hanno disputato contro il Manchester United, de Ligt è rimasto in panchina. La gara è terminata con un arrembante 4-3 in favore dei padroni di casa e nella difesa a 4 schierata da Tuchel c’erano Laimer, Upamecano, Kim Min-Jae e Davies. De Ligt è rimasto seduto, senza essere coinvolto in nessuno dei cambi.

De Ligt infelice al Bayern Monaco? La situazione è chiara

Di certo nemmeno la dirigenza del Bayern Monaco ne sarà troppo soddisfatta, considerato l’investimento economico per sottrarre il difensore alla Juventus. Gran parte della causa dietro la scelta di Tuchel è legata all’infortunio che l’ex bianconero ha patito. De Ligt ha saltato tutto il periodo della preparazione alla nuova stagione, a causa della riabilitazione seguita per riprendersi dall’infortunio muscolare al polpaccio. Nonostante ciò, in occasione della Supercoppa (poi persa contro il Lipsia) a metà agosto, il tecnico aveva comunque dato una chance da titolare all’olandese, però senza successo.

La prestazione fu poco convincente, infatti nel secondo tempo subentrò l’ex Napoli Kim, e da quel momento de Ligt non è più stato titolare col Bayern Monaco. In campionato è entrato quattro volte dalla panchina e ha disputato (ad oggi) appena una quarantina di minuti di gioco totali. La ‘Bild’ descrive allora il malumore dell’ex Ajax, passato in pochi mesi da leader della difesa a seconda scelta. Il momento non è dei migliori e le prospettive nemmeno. Thomas Tuchel ha presentato il match del fine settimana contro il Bochum e su de Ligt ha affermato: “Merita di giocare, non ha avuto abbastanza tempo ma è un calciatore di squadra. Devono essere tutti pronti, in ogni momento. Matthijs lo è, non è stato necessario alcun colloquio per chiarire”.