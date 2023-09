Preaccordo con Donnarumma: manca soltanto la firma

Gianluigi Donnarumma di nuovo on fire. Preaccordo con l’attuale numero uno del Paris Saint-Germain: manca solo la firma

Inizio di campionato balbettante ma esordio in Champions League positivo per il Paris Saint-Germain del nuovo corso targato Luis Enrique.

Partono bene, dunque, i parigini che dopo il 2-0 casalingo al Borussia Dortmund sono in testa al girone di ferro dell’attuale edizione della ‘Coppa dalle grandi orecchie’. Solo un pareggio a reti bianche per le altre due squadre, Milan e Newcastle, che lo completano.

Buona la prova di Gigio Donnarumma che sta dando sicurezza al reparto arretrato dei campioni di Francia in carica. Sono ormai un lontano ricordo le papere che ne hanno caratterizzato il rendimento nei primi due anni all’ombra della Torre Eiffel.

Non a caso il suo nome è di nuovo ‘caldo’. Si rincorrono, infatti, le voci circa l’interesse di vari top club per il numero uno della Nazionale tanto che ci sarebbe già un preaccordo.

Donnarumma: manca soltanto la firma per il rinnovo con il PSG

Gigio Donnarumma è di nuovo al centro di rumor di mercato. Le ultime convincenti prestazioni lo hanno riportato in cima alla lista dei desideri degli operatori di mercato di varie big europee. Tanti i club accostato al numero 1 del Paris Saint-Germain.

Anche la Juventus ci fa più di un pensierino considerando l’ex rossonero l’erede naturale di Gianluigi Buffon, l’unico portiere in circolazione con il quale poter aprire un altro ciclo vincente così come lo è stato con il Capodelagazione della Nazionale e futuro Direttore sportivo (è tra i partecipanti al corso per DS organizzato dalla FIGC e in calendario dal 25 settembre all’8 novembre).

Pertanto, proprio per spegnere tali voci che potrebbero distrarre Gigio, che finalmente ha ritrovato quella serenità che gli permette di essere la ‘saracinesca’ che era ai tempi della militanza nelle file del ‘Diavolo’, il Paris Saint-Germain ha già pronte le contromisure.

Il club di Al-Khelaifi, infatti, nonostante il contratto in essere abbia come scadenza il 2026, sta trattando il rinnovo di Donnarumma fino al 2028. La parti sono molto vicine. In pratica, manca solo la firma in calce all’accordo, con buona pace della ‘Vecchia Signora’ che dovrà trovare un altro erede di Gigi Buffon.

Dunque, nella ‘città dell’amore’ per antonomasia è scoppiato l’amore tra il Paris Saint-Germain e Gigio Donnarumma che nella sua decisione di legarsi fino al 2028 al club parigino non si è fatto condizionare dalla disavventura vissuta insieme alla compagna qualche settimana fa: imbavagliati, legati, picchiati e rapinati nel loro lussuoso appartamento da una banda di ladri.

