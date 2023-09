Sorpresa Giuntoli, nuovo bomber alla Juve!

Sorpresa in casa Juventus: Giuntoli pronto a portare in bianconero un nuovo bomber, i tifosi sono senza parole.

La Juventus ha iniziato alla grande la propria stagione con tre vittorie nelle prime quattro giornate, mandando un segnale alle dirette concorrenti e facendo capire che è pronta a tornare a lottare per lo scudetto.

I bianconeri, eccezion fatta per la brutta sfida contro il Bologna terminata per 1-1, hanno mostrato dei miglioramenti sotto il piano del gioco e soprattutto contro la Lazio si è vista una squadra famelica, vogliosa di pressare e a far male all’avversario dal primo all’ultimo minuto. Atteggiamento, questo, richiesto spesso a gran voce dai tifosi che non possono non essere soddisfatti per quanto visto fin qui.

A trascinare la Juventus in queste prime partite è stato Dusan Vlahovic che ha già firmato 4 gol nelle prime 4 partite e ne avrebbe fatti 5 se non avesse sbagliato il rigore contro l’Empoli. L’estate del giocatore serbo è stata parecchio movimentata e sembrava sul punto di lasciare i bianconeri nell’ambito dello scambio con Lukaku, ma così non è stato ed ora, per la gioia dei tifosi, sta facendo le fortune del club.

Nonostante Vlahovic stia facendo molto bene, però, il ds della Juventus Cristiano Giuntoli è pronto a sorprendere tutti portando a Torino un nuovo giovane bomber, ovvero Victor Boniface, punta classe 2000 che sta facendo molto bene con il Bayer Leverkusen.

Juventus, sorpresa per l’attacco

Sbarcato in Germania dal Belgio, precisamente dalla Royale Union Saint-Gilloise, rivelazione della passata Europa League, Victor Boniface ha subito dimostrato che quanto mostrato nella scorsa stagione non è stato un caso. L’attaccante classe 2000 è partito benissimo con il Bayer Leverkusen ed ha firmato 4 gol nelle sue prime 4 partite di Bundesliga, oltre ad andare a segno in Europa League contro l’Hacken.

Sotto la guida di Xabi Alonso, l’attaccante nigeriano è destinato a crescere ed alcuni club lo hanno già messo nel loro mirino. Tra questi, secondo quanto riportato da Calciomercato.com, ci sarebbe la Juventus che sarebbe molto interessata nel portare a Torino un giocatore come Boniface ed aggiungere una nuova importante freccia al proprio arco.

Un interesse che stupisce molti tifosi bianconeri, considerato che in avanti già gioca un attaccante forte, giovane e prolifico come Vlahovic e allo stesso tempo li preoccupa. Il possibile acquisto di Boniface, infatti, potrebbe significare anche la cessione dell’attaccante serbo la prossima estate, uno scenario che al tifo bianconero non piace considerato che Vlahovic è un vero e proprio idolo in quel di Torino.

Ad ogni modo, Boniface piace ed anche molto alla Juventus che farà tutte le valutazioni del caso qualora dovesse decidere di affondare il colpo. Oltre ai bianconeri, sull’attaccante nigeriano c’è anche l’interesse di altri due top club come Atletico Madrid e Manchester City e molto probabilmente servirà un’offerta importante per convincere il Bayer Leverkusen a cedere il proprio bomber, soprattutto nel caso in cui dovesse continuare a segnare a raffica come sta facendo.