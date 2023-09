Berardi-Juve: a gennaio si fa, arriva la conferma

Juve al lavoro per portare a Torino uno storico pupillo della società: Berardi vicino come non mai, ma occhio alle richieste del Sassuolo.

Non è un segreto che la Juventus voglia acquistare Domenico Berardi: l’attaccante calabrese è da anni nel mirino dei bianconeri, fin da quando era una giovane promessa appena approdata in Serie A. Ora, all’età di 29 anni, Berardi è una bandiera del suo club, il giocatore con più reti e simbolo di una tifoseria intera, ma anche le storie d’amore più belle, a volte, sembrano destinate a finire.

I due direttori sportivi di Sassuolo e Juve, Carnevali e Giuntoli, sono da mesi al lavoro per trovare un accordo che porti Berardi a Torino. L’ok di Max Allegri è arrivato da tempo e ciò che divide il classe ’94 dal vestire la maglia bianconera sembra essere un problema di cifre.

Il Sassuolo ha dettato chiaramente la propria posizione, sia in estate che in questo momento: Berardi parte solo per un’offerta congrua. Si parla di cifre importanti che al momento la Juve non può garantire subito per intero, per questo si sta lavorando per trovare un’altra soluzione che possa mettere d’accordo tutti.

Affare Berardi: certezze e incertezze

Se la volontà del giocatore di trasferirsi alla Juventus sembra ormai irrevocabile, dall’altra parte il Sassuolo non vuole privarsi così facilmente del personaggio che ha scritto la sua storia recente e più gloriosa. Carnevali è inamovibile: deve arrivare un’offerta vicina ai 30 milioni per cedere.

La Juve sta pensando di dilazionare i pagamenti, così come successo nell’affare Locatelli. Nei piani di Giuntoli l’offerta ideale sarebbe un prestito oneroso da 3 milioni con obbligo di riscatto a circa 20 milioni più bonus, più l’inserimento di alcuni giovani come contropartita. Lo stipendio del giocatore si aggirerebbe attorno ai 3 milioni, cifra già accettata dall’entourage di Berardi.

Le due parti non sono perciò così lontane, eppure Carnevali continua il suo gioco psicologico in cui afferma che né la Juve, né Giuntoli in primis si siano fatte avanti concretamente per acquistare Berardi.

In questa situazione di stallo le uniche certezze sono che la Juve è decisa a infoltire il reparto d’attacco con un grande talento della Nazionale e puntare dritta al traguardo più importante. Inoltre, il Sassuolo non nega totalmente la possibilità che il suo capitano lasci l’Emilia, conscia del fatto che sono anni che la Juve bussa alla porta di Berardi, e forse, questa volta può essere quella decisiva per vedergli vestire bianconero.