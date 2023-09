Cessione Inter, sono ore caldissime da questo punto di vista. I nerazzurri potrebbero presto cambiare società ed in tal senso, dopo giorni di domande senza risposta, sembra che Steven Zhang, attuale presidente del club milanese, abbia finalmente preso una decisione ufficiale. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

L’Inter in campo dà l’impressione di essere la squadra nettamente favorita per la vittoria dello Scudetto. La compagine guidata da Simone Inzaghi, infatti, si sta esprimendo a livelli altissimi e, probabilmente, il trionfo contro il Milan è stata la massima espressione. Oltre al campo, però, la dirigenza interista deve pensare anche alla ormai sempre più probabile cessione del club, dal momento che è davvero concreto l’interesse arrivato da parte di fondi sauditi. Quello che, però, fino a questo momento è stato poco chiaro era la volontà di Steven Zhang, combattuto tra l’esigenza di vendere il club anche per i debiti accumulati e la voglia di andare avanti in questo percorso.

Inter, svolta nella cessione del club

Come è noto, infatti, nella prossima primavera scadrà il prestito con Oaktree ed all’orizzonte ci sono solo due opzioni. Zhang o vende il club e paga questo debito oppure, in alternativa, trova un metodo per ottenere il rifinanziamento di tale debito. La cifra, infatti, è pari a 400 milioni di euro che rappresentano uno scoglio a dir poco importante da superare.

Se da un lato è vero che si tratta di una situazione difficile da cui venir fuori, secondo quanto raccontato da “TuttoSport” oggi in edicola, Steven Zhang continua a sperare di poter ottenere il rifinanziamento del debito. Si tratta di una ipotesi che fino a poche ore fa sembrava impraticabile, ma evidentemente il dirigente cinese ci crede. Puntando anche sui rapporti con Oaktree che ha la sua Suning e che vanno anche oltre il calcio.

Cessione Inter, ecco a cosa punta Zhang

E’ una novità a dir poco significativa in questa trattativa. Se così dovesse essere, allora Steven Zhang potrebbe seriamente decidere di rispedire al mittente l’offerta pari a 1,3 miliardi di euro. Nel frattempo, però, il fondo saudita, sempre secondo quanto raccontato da “TuttoSport“, sta realizzando una “due diligence”, al fine di capire anche le prospettive del club in relazione alla questione legata allo stadio di proprietà.