Il Real fa spesa al Milan: scippo nel 2024

Quando il Real chiama è difficile non rispondere: Milan con le spalle al muro dopo l’interessamento dei Blancos per una sua colonna.

Ancelotti ha le idee chiare e vuole rinnovare il suo Real Madrid passando dalla squadra che lo ha reso grande nel mondo del calcio, il Milan. Gli occhi sono puntati su uno dei cardini dello scacchiere di Stefano Pioli e la volontà di Florentino Perez sembra proprio quella di accontentare il suo mister.

Con l’avanzare degli anni e gli impegni su più fronti sempre più serrati per il Real Madrid, Daniel Carvajal necessita di un laterale destro che possa farlo rifiatare e, all’occorrenza, sostituirlo nel breve lungo termine. Ancelotti ha espressamente fatto il nome di Davide Calabria, capitano del Milan e anima dello spogliatoio dei rossoneri.

Un assalto al difensore italiano che lascia tutti di stucco, dato che Calabria viene visto come una bandiera del presente e del futuro per il Milan, ma il richiamo dei Galacticos e di Carletto Ancelotti potrebbe risultare irrinunciabile.

Ancelotti ha deciso: si punta diretti a Calabria

Nel ruolo di laterale difensivo di destra, il Real ha optato per scelte rivedibili negli scorsi anni, lasciando prima partire un giovanissimo Hakimi e senza trovare una valida alternativa al titolarissimo Dani Carvajal. In quel ruolo è stato spesso adattato Lucas Vazquez grazie alla sua versatilità e duttilità, ma Ancelotti vuole un giocatore di ruolo che possa garantire il futuro della fascia destra madridista.

Davide Calabria è il profilo ideale individuato per adempire a questo onorevole compito, chissà se la sua fede rossonera possa prendere il sopravvento sul prestigio di giocare nel club più blasonato al mondo. Intanto il Milan si tutela prendendo le distanze da ogni tipo di offerta o forma di interessamento giunta da Madrid.

Si parla ancora di suggestioni e idee preliminari, eppure il nome di Calabria circola e non poco tra le vie di Madrid, con la tifoseria che accetterebbe di buon grado l’arrivo del difensore italiano. Troppo presto per parlare di eventuali cifre che possano far tentennare la dirigenza rossonera. Il potenziale economico del Real è mostruoso e quando si fissa un obiettivo molto difficilmente se lo lascia sfuggire.

Il Milan spera nell’amore di Calabria per il club, sebbene il suo contratto sia in scadenza nel 2025, motivo per cui si parla di un possibile assalto del Real a partire dalla prossima estate, facendo leva sull’imminente fine del contratto e portare in Spagna il calciatore.