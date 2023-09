Napoli, Garcia in bilico: c’è il tweet di De Laurentiis

Il Napoli non decolla più. Dopo la sconfitta della Juventus, gli azzurri non ne approfittano: finisce soltanto 0-0 a Bologna, il tweet di De Laurentiis

Le scelte di Rudi Garcia sono spesso criticate dagli stessi calciatori com’è successo anche in occasione del cambio di Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano, sostituito dall’allenatore del Napoli, ha fatto intendere di voler giocare con le due punte al fianco di Simeone negli ultimi minuti finali. Un botta e risposta rapido con il tecnico francese per poi sedersi in panchina. Il Napoli ha giocato bene rispetto alle ultime uscite stagionali stando sempre con la testa sulla gara senza perdere l’equilibrio. Ai microfoni di Dazn lo stesso allenatore francese ha voluto stemperare i toni affermando che può succedere sbagliare un rigore. Si sono già chiariti, ma non ha voluto divulgare il messaggio lanciato al nigeriano. In più, lo stesso Garcia ha confermato Osimhen come rigorista del Napoli.

Napoli, Garcia esonero: cosa succede ora?

L’allenatore francese cercherà di pensare subito alla prossima sfida di Serie A contro l’Udinese, gara valida per il turno infrasettimanale. Ancora due punti persi dai partenopei che sono ormai costretti ad inseguire con l’Inter che ormai è partita a mille.

Pochi minuti fa è arrivato anche il tweet di Aurelio De Laurentiis che, a sorpresa, si è complimentato con i ragazzi: “Bravi tutti. Il Napoli riparte da Bologna”. Un messaggio da interpretare: resta al fianco di Garcia o un messaggio per rivoluzionare subito in pochi giorni”. La squadra azzurra ha sfornato una buona prestazione, ma non è arrivato il gol vittoria: Osimhen ha sbagliato anche un calcio di rigore nella ripresa.

Il Napoli cercherà così di catapultarsi nuovamente sulla sfida di Serie A per poi pensare anche allo scontro da urlo in Champions League contro il Real Madrid. Un momento decisivo per gli azzurri per recuperare i punti già persi dalla compagine azzurra nelle prime uscite stagionali. Dopo il trionfo dello Scudetto, l’addio di Luciano Spalletti sembra pesare molto superando persino le previsioni. Rudi Garcia ancora non è riuscito ad entrare nel cuore dei propri calciatori, che continuano a criticare platealmente le sue scelte di campo.