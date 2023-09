Sabrina Salerno da impazzire: il costume non la contiene

Sabrina Salerno è sempre una sorta di ciclone che spazza via la calma e la tranquillità dei fan, aumentando i loro battiti cardiaci.

Foto a prova di cardiologo per molti degli utenti, difficile resistere a tanta avvenenza. La showgirl mostra quelli che sono gli ultimi scatti estivi, con un curioso dilemma da dover risolvere proprio insieme ai suoi followers.

Artista completa ma soprattutto donna che ha abbattuto la quarta parete col pubblico, andando direttamente a un contatto caldo e avvolgente. Sabrina Salerno è una delle poche donne dello spettacolo italiano capace di tenere sempre alta l’attenzione, e i motivi probabilmente sono già facilmente immaginabili.

Da anni ha saputo far breccia nel cuore del pubblico, non è un caso come ci sia un’intera generazione cresciuta con Sabrina Salerno, che ha visto i suoi progressi come artista e la segue con grande attenzione ora sui social, dove resta una delle protagoniste virali.

Salerno, abbronzatura e scollatura al top

L’avvenenza non è mai mancata nella showgirl, sottolineando e rivendicando come orgoglio come sul suo decolleté non c’è la mano di un chirurgo. Solo allenamento fisico, una predisposizione della natura e la voglia di mettersi in gioco, diventando così un sogno proibito per i fan. Anche a 55 anni, Sabrina Salerno cattura l’attenzione, è innegabile come stia sempre più in luce sui social.

Il lato A è tutto da guardare per i fan, gli ultimi scatti di un’estate rovente sono davvero da segnalare. Foto che lasciano a bocca aperta i suoi followers, confermando il grande affetto nei suoi riguardi per una delle showgirl maggiormente apprezzata nel panorama italiano e non solo. E’ stata tra le poche a saper varcare i confini mostrandosi così al massimo della forma e trovando grandi soddisfazioni musicali oltre confini.

Oltre alla sua straordinaria fama come artista, Sabrina Salerno è stata ed è ancora oggi una delle migliori bellezze del nostro paese. E la vetrina dei social ne amplifica ogni mossa, il corredo fotografico – di volta in volta – è un modo per tenere viva l’attenzione. In questo caso, ha accompagnato questi scatti chiedendosi: “Ci vogliono tre mesi per avere un’abbronzatura decente, e solo una settimana per perderla”. Forse un po’ troppo netta in questo caso, ma il pubblico non si è lamentato anzi. Con o senza abbronzatura questo tipo di foto sono spesso tra le più gradite sui social.