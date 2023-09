Gambe da sogno: Annalisa lascia tutti di sasso

La nota cantante Annalisa ha postato un nuova immagine sul proprio profilo Instagram che accende la fantasia dei suoi fan: gambe da sogno

Continua il momento fantastico di Annalisa Scarrone, meglio nota più semplicemente come Annalisa. L’ex volto di Amici di Maria De Filippi, che vanta una laurea in fisica e un passato all’insegna degli studi jazz, non smette di accumulare successi importanti in ambito professionale. Oggi è indiscutibilmente una delle popstar più influenti nel panorama della musica leggera italiana.

E da poco ha messo a referto un nuovo record: grazie al terzo disco di platino vinto lo scorso lunedì col brano Disco Paradise (300mila copie vendute dal tormentone estivo realizzato insieme a Fedez e gli Articolo 31), l’artista ligure è divenuta ufficialmente la terza donna con più copie certificate di sempre nell’era Fimi.

Superate le colleghe Elodie ed Elisa. Raggiunta, inoltre, la sensazionale cifra di 2,5 milioni di copie vendute nel corso della sua prestigiosa carriera. Insomma, abbiamo a che fare con un talento incredibile, che non ha alcuna voglia di fermarsi. Difatti, cresce l’attesa per il nuovo album di Annalisa, intitolato ‘E poi siamo finiti nel vortice’.

Il progetto completo è stato anticipato dal singolo ‘Ragazza sola‘, che ha subito riscosso numerosi pareri più che favorevoli. La data di uscita è prevista per venerdì 29 settembre, mentre il 4 novembre la cantautrice si esibirà dal vivo per la prima volta al Forum di Assago a Milano. Anche dal punto di vista sentimentale Annalisa non potrebbe essere più felice, dopo il matrimonio con Francesco Muglia.

Annalisa sexy per il nuovo album: lo scatto hot manda i fan in visibilio

Sul tema in questione la cantante si è così espressa in un’intervista rilasciata al settimanale ‘Grazia’: “Non ho mai coltivato il significato religioso del matrimonio, quanto il suo potere di comunicare la gioia di coloro che si amano a chi gli è vicino“. Un pensiero profondo, d’altronde Annalisa è anche una persona estremamente intelligente.

Tant’è che nel suo immenso curriculum vanta pure una laurea in fisica. Davvero niente male. In più, è giusto sottolineare come l’artista di Savona rappresenti tra le altre cose un esempio di bellezza tutt’altro che indifferente. E di frequente Annalisa mostra il suo fisico mozzafiato ai fan di Instagram, piattaforma dove conta ben 2 milioni di follower.

A questo proposito, nelle scorse ore ha postato un’immagine che la ritrae mentre indossa un’abbondante giacca di pelle che copre una maglia trasparente ed un pantaloncino. Gambe molto scoperte, a tal punto da accendere la fantasia di tantissimi utenti che non resistono di fronte a cotanta sensualità. Uno nei commenti ha scritto: “Sei uno spettacolo”. E come dargli torto.