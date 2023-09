Non solo Pogba: il pupillo di Allegri via a gennaio

Oltre a Paul Pogba, mister Massimiliano Allegri potrebbe perdere anche il suo pupillo nel mercato di gennaio: doppio assalto dalla Premier

Dopo la batosta subita in terra emiliana, era importante tornare subito alla vittoria. E la Juventus ci è riuscita di corto muso, battendo l’insidioso Lecce guidato da Roberto D’Aversa. Decisivo il gol siglato da Arek Milik al minuto 57 della seconda frazione di gioco. L’attaccante polacco ha permesso ad Allegri di concedere a Dusan Vlahovic un turno di riposo ed è stato determinante per il successo bianconero.

Insomma, la squadra sembra aver ritrovato in fretta l’equilibrio, ma la sensazione è che possa smarrirlo nuovamente nel giro di qualche partita. A quanto pare la rosa della ‘Vecchia Signora’, che è cambiata pochissimo rispetto alla passata stagione, non è pronta per competere a livelli ancor più elevati. Di certo, però, l’obiettivo Champions League è alla portata, perciò non bisogna fallire sul fronte in argomento.

La Juventus deve tornare il più in fretta possibile a disputare le partite della massima competizione europea. Le potenzialità per arrivare pure sopra al quarto posto della classifica di Serie A ci sono eccome, anche se Allegri molto probabilmente non avrà più a disposizione Paul Pogba.

Come noto, l’attività sportiva del centrocampista francese è stata sospesa in via cautelare dal Tribunale Nazionale Antidoping, a causa della riscontrata positività ai metaboliti del testosterone. Se le controanalisi – previste per il prossimo 5 ottobre – confermeranno quanto emerso, Pogba andrà incontro ad una lunga squalifica e la Juventus, a quel punto, potrebbe optare per la rescissione del contratto in scadenza il 30 giugno del 2026.

Pogba, dunque, appare destinato ad abbandonare la nave torinese, ma la stessa sorte potrebbe toccare anche ad Adrien Rabiot nei mesi a venire. L’ex Paris Saint Germain, pupillo di Allegri, presenta un contratto in scadenza e non è detto che le parti in causa riescano a raggiungere una nuova intesa per il prolungamento.

Calciomercato Juventus, sirene inglesi per Rabiot: due club lo vogliono già a gennaio

La società bianconera, dal canto suo, vorrebbe trattenere Rabiot, ma nel frattempo si fanno già sentire le sirene inglesi. Stando a quanto riferisce il portale iberico ‘Fichajes.net’, entrando più nello specifico, Arsenal e Newcastle starebbero valutando seriamente un assalto a Rabiot già nel corso della finestra di gennaio.

Il club di Exor non potrebbe chiedere una cifra elevata per la cessione del calciatore francese. L’unica via d’uscita per la compagine bianconera è il rinnovo dell’accordo scritto, però certezze in tal senso non ve ne sono al momento. Ecco che una tra Newcastle ed Arsenal potrebbe approfittarne, avanzando all’entourage di Rabiot un’offerta d’ingaggio di gran lunga superiore se paragonata allo stipendio che gli garantisce la ‘Vecchia Signora’ (7 milioni netti all’anno).

Comunque rimane difficile immaginare una partenza di Rabiot a stagione in corso, anche perché in estate il calciatore classe ’95 ha assunto un impegno morale dimostrando riconoscenza nei confronti della Juventus. Ma nel calcio non si sa mai cosa possa accadere.

