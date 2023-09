Il vestito non le regge: Cristina D’Avena manda in tilt

Quarant’anni di carriera e non sentirli minimamente, così come la sua bellezza che procede in direzione contraria al tempo che passa

Per coloro che sono nati negli anni 80′ e 90′, Cristina D’Avena ha rappresentato la voce che ha accompagnato ed allietato i loro pomeriggi davanti alla tv.

Ascoltandola sono diventati ogni giorno più grandi così come i loro sogni. Hanno imparato a conoscere il suo nome scorrendo i titoli di coda quando, quasi magicamente, accanto al titolo della sigla, appariva il nome dell’interprete. E il nome era sempre lo stesso: Cristina D’Avena.

Il tempo, per l’artista bolognese è qualcosa che sembra non esistere. Non esiste per la sua carriera, che procede spedita da quarant’anni senza che vi sia il benché minimo segno di stanchezza da parte del suo sterminato pubblico.

Non esiste per il suo fisico che giorno dopo giorno la fa diventare sempre più bella. Le sue 59 primavere la sfiorano soltanto, in maniera leggiadra, senza lasciare alcun segno e in lei il tempo sembra operare al contrario, più passa e più le dona un fascino irresistibile.

Dopo quattro decenni riesce ancora a riempire le piazze di tutta Italia e le sue canzoni vengono urlate contro il cielo come quelle dei rocker più amati. Piazze gremite di ex giovanissimi fan delle sue canzoni che oggi ammirano non soltanto la bravissima cantante ma anche la bellissima donna Cristina D’Avena.

Cristina D’Avena manda in tilt tutti

Per quanto le sue canzoni siano senza tempo e riportino tanti all’età della spensieratezza e della serenità assolute, ogni volta che Cristina D’Avena appare su un palco non si può non ammirare anche quella sensualità che l’artista bolognese cerca invano di nascondere sotto i suoi vistosi vestiti.

Una prorompente bellezza che a volte i suoi look trattengono a stento. Su come sia riuscita non a fermare ma addirittura a mandare indietro le lancette degli orologi e a diventare così sempre più bella nonostante il tempo che passa, girano millanta voci. Da buona bolognese ama mangiare bene ma è sempre attenta a non eccedere. Non è però un segreto che Cristina D’Avena ami camminare molto. Ma in tanti camminano e non ottengono certo i suoi risultati.

Il suo segreto è, probabilmente, nelle sue canzoni. In quell’atmosfera incantata che riesce a trasmettere e che è in grado di realizzare ogni magia. Anche quella di fermare il tempo. Le sue canzoni riescono a infondere soltanto gioia, cancellano dalla mente ogni forma di stress, regalando serenità. Un suo concerto equivale ad una settimana all’interno di una beauty-farm. Rigenera, tonifica, rasserena.

E lei è il risultato di tutto questo. Basta ammirarla, Cristina D’Avena, nella sua bellezza senza tempo.