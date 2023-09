Belotti alla rivale: colpo di scena in Serie A

Movimenti in attacco intorno al nome di Andrea Belotti. Il centravanti italiano della Roma, chiuso da Lukaku, potrebbe anche diventare un uomo mercato per un’altra big di Serie A

La scorsa stagione di Andrea Belotti alla Roma è stata un autentico incubo. Zero gol in Serie A ed appena 4 totali considerando quelli messi a segno tra Europa League e Coppa Italia. Un bottino misero per un centravanti arrivato nella capitale con ben altre ambizioni e desideri.

Approfittando dell’assenza di Abraham, e della mancanza di un nuovo bomber prima dell’arrivo di Lukaku, Belotti ha però avuto modo di rimettersi in mostra all’inizio della stagione attuale, facendosi trovare pronto e tirato a lucido per la prima giornata contro la Salernitana. Al cospetto dei granata è arrivata la prima doppietta in Serie A con la Roma, che sembrava far presagire un’annata differente.

Va però evidenziato come la presenza in rosa di un centravanti di primo livello come Lukaku vada a ridimensionare nuovamente ambizioni e minutaggio del ‘Gallo’, che potrebbe divenire un uomo mercato per un’altra big di Serie A che potrebbe apportare qualche modifica in attacco.

Belotti è dunque alternativa di lusso ora a Roma, mentre al Milan c’è chi come Luka Jovic nel ruolo di vice non è ancora riuscito a calarsi al meglio. Il centravanti serbo è ancora a secco di gol ed ha raccolto finora, per diversi motivi, un minutaggio poco entusiasmante.

Calciomercato Milan, Jovic ancora nell’ombra: idea Belotti dalla Roma

Vista l’età di Giroud e i tanti impegni in calendario per il Milan, l’apporto di Jovic alla causa dovrà essere importante, ma qualora non dovesse riuscire a dare un contributo tangibile alla causa ecco che i rossoneri potrebbero guardarsi ancora intorno per il futuro a caccia di un attaccante di scorta maggiormente affidabile.

Esattamente in questo quadro potrebbe andare a collocarsi il nome di Andrea Belotti, già ai tempi del Torino accostato al Milan più volte senza mai concretizzare l’affare. Il centravanti italiano è in crescita, al netto dell’ingombrante concorrenza di Lukaku, e non è da escludere che dopo un anno da alternativa possa anche desiderare un altro tipo di avventura in una big.

Molto dipenderà dal rendimento dei vari interpreti, con attenzione a quanto accadrà su Jovic, che in rossonero è a secco e non sembra destinato a restare a lungo a meno di un cambio di passo che possa convincere l’ambiente milanista a puntare ancora su di lui.