Colpo di scena Juve, sarà addio: lo vuole anche il Barcellona

Il mercato di riparazione di gennaio 2024 promette scintille e non fa dormire sonni tranquilli alla Juventus. Un big, infatti, potrebbe dire addio

Siamo soltanto alla fine di settembre eppure gennaio non è poi così lontano. Non è lontano per chi attende con ansia, e malcelata preoccupazione, il mercato di riparazione di inizio anno. Perché a gennaio si muoveranno in tanti, club italiani e stranieri. E i rischi aumentano. Anche per la Juventus.

La società bianconera, con i suoi uomini mercato, Cristiano Giuntoli e Giovanni Manna, proveranno a piazzare un colpo che possa assicurare maggiore qualità alla rosa di Allegri. Non sarà facile, dal momento che, anche a gennaio, un’entrata sarà possibile solo e soltanto nel caso vi sia un’operazione in uscita che la finanzi. Il mercato di gennaio, però, può presentare anche dei pericoli concreti per la società bianconera, soprattutto se uno dei suoi big viene puntato da grandi club europei.

Adrien Rabiot è stata la nota bianconera più positiva durante la complessa stagione passata. Con il contratto in scadenza a giugno 2024 rappresenta il top player della Juventus a maggior rischio di fuga a parametro zero. Diversi club europei stanno monitorando la situazione del centrocampista francese pronti a fare la loro offerta, per gennaio o, al massimo per il prossimo giugno.

Colpo di scena Juve, sarà addio

Adrien Rabiot rappresenta pertanto il nervo più scoperto, dal punto di vista contrattuale, della Juventus e il primo che va necessariamente trattato. Giuntoli è già all’opera e ha contattato Veronique Rabiot, madre ed agente del nazionale francese. Sul tavolo un rinnovo pluriennale.

In un suo post su Twitter Ekrem Konur però informa scrivendo che: “Il Barcellona è pronto a competere con Newcastle e Arsenal per ingaggiare il francese della Juventus Adrien Rabiot a gennaio“. Pertanto la società catalana sarebbe pronta a sferrare l’attacco al centrocampista della Juventus già nella finestra di mercato di gennaio. Un acquisto che non sarebbe a zero ma che, eventualmente, seguirebbe ad un accordo economico con la società bianconera.

La Juventus, dal canto suo, spera di arrivare prima di tutti. Rabiot è ritenuto uno dei cardini della Juventus ed uno dei profili sui quali ricostruire la Juventus del prossimo anno. Il Barcellona, e ancor più le società inglesi, potrebbero offrire al giocatore un ingaggio in doppia cifra che la Juventus non sarebbe in grado di pareggiare. Giuntoli proverà a giocare anche sul senso di appartenenza di Rabiot alla Juventus, squadra dove ha trovato la sua definitiva consacrazione. Basterà per allontanare il pericolo?