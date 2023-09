Haaland, carriera a rischio: lo ammette lui stesso

Il campione del City, Erling Braut Haaland, ha rischiato di subire un infortunio che gli avrebbe creato seri problemi: ecco cosa è successo

Erling Braut Haaland ha ricominciato alla grande, dimostrando di avere ancora fame di successi. Il robot norvegese potrebbe anche riuscire a vincere il primo Pallone d’Oro della carriera, dopo un’annata sportiva a dir poco sensazionale. L’ex Borussia Dortmund è stato determinante per la conquista dello storico Treble da parte del Manchester City targato Pep Guardiola.

Haaland il gol ce l’ha nel sangue, è qualcosa che gli parte da dentro. Non è assolutamente un azzardo definire il classe 2000 come il miglior centravanti al mondo, allo stato attuale delle cose. A soli 23 anni ha già messo a referto diversi record incredibili, che testimoniano in pieno le sue qualità decisamente fuori dal comune. Haaland vuole seguire le orme delle leggende Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, si può dire che ci stia riuscendo abbastanza bene.

Nell’ultimo match, giocato all’Etihad Stadium contro il Nottingham Forest, l’alieno nato a Leeds ha raggiunto quota otto gol in sei partite di Premier League, a cui dobbiamo aggiungere un assist. Insomma, la stella norvegese si conferma insaziabile, con Guardiola che continua a goderselo all’interno del rettangolo verde di gioco.

Tra l’altro, in queste prime uscite stagionali Erling Haaland ha pure mostrato una rilevante crescita sotto l’aspetto della partecipazione alla manovra. È oggettivo come la tecnica non sia il suo forte, ma il fuoriclasse 23enne è molto intelligente e sa gestire bene la situazione anche quando ha la palla tra i piedi.

Gli insegnamenti di Guardiola, di certo, sono di grande aiuto. Il classe 2000 ha davanti a sé un futuro davvero brillante, potenzialmente ricco di trofei e riconoscimenti a livello individuale. D’altronde, lui è maniacale per quanto concerne l’attenzione ai dettagli. La speranza, ovviamente, è che il suo fisico regga a lungo nel migliore dei modi, tenendolo lontano da possibili infortuni.

Haaland ha rischiato di infortunarsi: ecco cosa è successo

A tal proposito, nei giorni scorsi l’attaccante di proprietà del Manchester City ha rischiato seriamente di farsi male. Cosa è successo? Entrando più nello specifico, dopo il successo ai danni del Nottingham Forest il campione norvegese ha preso un volo che l’ha condotto fino ad Oslo.

Si è trattato di un viaggio che il giovane calciatore aveva in agenda da un po’ di tempo, un appuntamento col 57enne fotografo d’arte David Yarrow. I due hanno messo a punto un servizio fotografico a scopo benefico, tramite una raccolta fondi. Haaland per l’occasione speciale si è vestito da vichingo, immerso nelle acque gelide di fiordo, con ascia, spada, pelliccia e scudo.

Yarrow, in un’intervista, ha raccontato così il momento più critico: “Abbiamo fatto fare degli stivali di gomma appositamente per Erling. Mentre passeggiavamo nel fiordo, ho pensato che non avrebbe dovuto calpestare una roccia tagliente. Sarebbe bastata una punta aguzza per porre sicuramente fine alla mia carriera“. Per fortuna, invece, è andato tutto per il verso giusto.