Ligue 1: calciatore tenta suicidio, rossoneri sotto shock

Un momento terribile e di totale apprensione in casa rossonera. Il calciatore tenta il suicidio, ecco le sue condizioni: il retroscena

Le trattative sono ancora in corso con il calciatore francese, che è tesserato con un prestigioso club della Ligue1. Sono attimi di paura con la notizia dell’ultim’ora davvero terribile: ancora non si conoscono i motivi del suo gesto terribile. Ecco quello che sta succedendo sul ponte.

Sono minuti terribili in Francia con un giovane calciatore che ha tentato il suicidio: subito la polizia è arrivata sul posto per fargli cambiare idea. Un retroscena burrascoso con ore terribili in casa rossonera. La notizia ha sconvolto tutti gli appassionati di calcio: un gesto insolito avvenuto questa mattina in Francia.

Ligue 1, il retroscena: ore d’angoscia, ecco chi è il calciatore

Sono attimi terribili in Francia con la notizia che ha scombussolato tutti gli amanti del calcio. Sui social già tanti club hanno mostrato vicinanza al club di Ligue1, a cui è stata comunicata pochi minuti fa la notizia angosciante. Ecco la situazione pochi minuti fa con tutti gli aggiornamenti del caso terribile che ha fatto il giro dei social.

Secondo le ultime indiscrezioni si tratterebbe del centrocampista del Nizza, Alexis Beka Beka, che si è aggrappato al ponte autostradale tentando così il suicidio. Subito la polizia è accorsa sul posto per conoscere i dettagli: al momento non si conoscono i motivi di questo terribile gesto. La squadra francese, guidata dall’allenatore italiano Francesco Farioli, si trova al momento al primo posto in Ligue1 attraversando un momento davvero magico. Come riportato dal portale francese ‘BFM’ l’episodio è accaduto lungo l’A8 su le Viaduc du Magnan, a circa 100 metri d’altezza.

Il club francese ha inviato uno psicologo sul posto per il giocatore Beka Beka che ha tentato il suicidio. Le trattative sono ancora in corso per il classe 2001, arrivato a Nizza nel giugno 2022. In questa stagione non ha mai giocato, mentre nella passata stagione ha collezionato 14 partite. In passato ha giocato anche in Rusia nel Lokomotiv Mosca e ha fatto parte anche della Nazionale francese per la spedizione alle Olimpiadi di Tokyo.

I prossimi minuti saranno quelli decisivi per far ritornare sui propri passi il giovane centrocampista del Nizza: la cosa più importante al momento è la sua condizione psico-fisica per poi capire meglio i motivi che l’hanno portato a questo terribile gesto.