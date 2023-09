Ancelotti esonerato: arriva il traghettatore

Ancelotti sempre più a rischio sulla panchina del Real Madrid. Florentino Perez sembra aver già deciso chi prenderà il suo posto a breve

Può una sconfitta, per quanto grave, decidere il posto di uno degli allenatori più vincenti della storia? In realtà no, ma nel caso di Ancelotti la situazione è molto più complicata. Fatto sta che in Spagna, dopo la caduta nel derby contro l’Atletico Madrid, il tecnico del Real viene messo seriamente in discussione, e già si parla del suo sostituto. Il nome che dovrebbe prenderne il posto viene già dato per scontato dai media iberici, ma potrebbe esserci bisogno addirittura di un traghettatore per il resto della stagione.

Se infatti è scontato che il tecnico di Reggiolo lascerà il Real Madrid a fine annata, con la scadenza del suo contratto e la chiamata alla guida del Brasile, c’è chi pensa che la separazione possa avvenire prima. Tra questi c’è il giornalista Eduardo Inda de ‘El Chiringuito’, secondo cui i rapporti tra l’allenatore e Florentino Perez sarebbero ormai compromessi, e ovviamente non solo per il risultato dell’ultimo turno.

Le frizioni sarebbero iniziate in estate, con l’annuncio del passaggio di Ancelotti alla guida del Brasile. Con la Copa America incombente la prossima estate, il timore è che il tecnico italiano possa non essere pienamente concentrato sulla sua squadra di club. Per questo, al Real si starebbe anche pensando a una separazione a stagione in corso, che costringerebbe così a trovare un nuovo allenatore per subentrare al posto dell’ex di Milan, Psg e Bayern Monaco.

Un traghettatore per il Real Madrid: ecco chi prenderà il posto di Ancelotti

I media spagnoli sono abbastanza concordi nel dire che l’erede di Carletto sulla panchina madrilena sarà Xabi Alonso. Ma il basco oggi allena il Bayer Leverkusen, e difficilmente si libererà prima della fine dell’annata, per cui servirà qualcuno che si prenda cura della Casa Blanca fino ad allora. E il nome individuato è quello di un’altra ex leggenda locale: Raul Gonzalez Blanco, attualmente tecnico del Castilla.

A fare il suo nome è ‘El Nacional’, ma l’idea di un ritorno di Raul nella prima squadra del Real, questa volta come allenatore, circola da tempo. L’ex attaccante classe 1977 ha trascorso quasi tutta la carriera nei Blancos, raccogliendo 741 presenze e 323 reti complessive. Nel 2018 è divenuto allenatore delle giovanili e un anno dopo è passato sulla panchina della seconda squadra, con cui nel 2020 ha conquistato la Youth League.