Il caso Osimhen ribalta la Roma: croce e delizia

Il terremoto in casa Napoli relativo al caso Osimhen può coinvolgere anche la Roma di Mourinho: scenario incredibile

La quiete dopo la tempesta. Ma una quiete apparente, in casa Napoli. Il caso Victor Osimhen che ha scosso l’ambiente partenopeo tra la gara di Bologna e la vigilia del match con l’Udinese non è stato spazzato via dalla bella prestazione del nigeriano nel 4-1 inflitto ai friulani. Il ritorno al gol non ha portato l’auspicata pace.

Sarebbe stato impensabile, del resto, che un malumore così profondo e uno scontro così violento potessero risolversi in poche ore. Per questo, al momento, la sensazione è che comunque vadano le cose le strade di Victor e il Napoli debbano separarsi a gennaio, o al massimo a giugno. Uno scenario di mercato che, incredibilmente, potrebbe coinvolgere anche la Roma di Mourinho. Nel bene e nel male.

Ovviamente la squadra giallorossa non è interessata, o meglio, non ha alcuna possibilità di poter nemmeno immaginare Osimhen con la propria maglia. Il nigeriano continua a costare davvero molto, troppo per le casse del club capitolino. Il suo futuro, in caso di partenza a gennaio, potrebbe ancora essere saudita, con un nuovo assalto dell’Al-Hilal o dell’Al-Ahli già preventivabile.

Dall’Inghilterra sono però certi che la squadra che maggiormente sta monitorando la situazione del centravanti azzurro in questo momento di crisi con il Napoli è una big inglese in grande difficoltà: il Chelsea di Pochettino.

Una formazione che oggi non gioca la Champions ed è lontana anni luce dalle prime posizioni della classifica in Premier, ma che potrebbe rappresentare un salto in avanti per Osimhen dal punto di vista economico e, nel lungo periodo, anche sportivo.

Osimhen verso il Chelsea: le manovre dei Blues coinvolgono anche la Roma

Per il momento ogni discorso è rimandato al futuro. Stando a quanto riportato da fonti britanniche, i Blues sarebbero però disposti a investire fino a 100 milioni di sterline per portare a Londra il nigeriano. Una somma che, date le circostanze, De Laurentiis potrebbe anche ritenere congrua.

Con l’arrivo di Osimhen al Chelsea, la buona notizia per la Roma sarebbe il via libera al riscatto di Romelu Lukaku. Che il belga ormai non rientri in nessun modo dei piani del club inglese è d’altronde palese, ma l’acquisto di un centravanti così importante potrebbe a maggior ragione far abbassare le pretese e rendere l’acquisto definitivo di Big Rom più agevole al club giallorosso.

Una notizia tutto sommato positiva per il club capitolino. Ma a fare da contraltare ci sarebbe anche il tramonto definitivo di una grande speranza per i giallorossi: quella del ritorno di Tammy Abraham al Chelsea. Con l’acquisto di Osimhen, i Blues rinuncerebbero infatti definitivamente a ogni velleità di recompra dell’attaccante inglese.

Il Chelsea punta Osimhen e ‘rinuncia’ definitivamente ad Abraham

Considerando che attualmente a Roma Tammy è poco più di una riserva, e non avrebbe alcuna possibilità di sottrarre a Lukaku, almeno per qualche anno, il posto da titolare, la speranza per il club era quella che il Chelsea potesse effettivamente pensare di riportare l’attaccante a casa.

Magari non pagando gli 80 milioni della clausola di riacquisto valida dall’estate 2023, ma per una somma comunque importante per le casse sempre troppo leggere del club giallorosso. Una speranza che però sembra ormai essere stata spazzata via, di colpo e definitivamente, da un semplice video su TikTok e da tutto quel che ne è conseguito.