Tutto troppo aderente: Lucia Javorcekova lascia a bocca aperta

Lucia Javorcekova lascia tutti a bocca aperta: il vestito è troppo aderente e la visione diventa subito bollente

Originaria di Bratislava, Lucia Javorcekova è una delle bellezze straniere più apprezzate dal pubblico ed è grazie ai suoi profili social che si è fatta largo in Italia, divenendo famosissima.

Grande appassionata di ciclismo, la modella e influencer è entrata nel mondo della moda subito dopo aver terminato gli studi, divenendo famosa tramite alcuni video su YouTube che le hanno dato una forte spinta in termine di notorietà. Affiancando il ruolo di influencer a quello di modella, la Javorcekova ha avuto un vero e proprio boom social e su Instagram è arrivata a quota 3,5 milioni di followers.

Followers che restano sempre senza fiato davanti agli update social della modella che regala spesso e volentieri degli scatti roventi, mandandoli completamente in delirio. E’ il caso questo dell’ultimo post dove la Javorcekova ha indossato un vestito molto aderente che ha reso la visione davvero piccante.

Lucia Javorcekova esplosiva: il vestito è aderente e i fan impazziscono

Attraverso i suoi profili social, soprattutto Instagram, Lucia Javorcekova promuove spesso sue opere artistiche e anche nuovi capi di abbigliamento intimo, ma in altre occasioni è anche capace di stuzzicare la fantasia dei propri fan con post roventi. Per conferma, vedere l’ultimo update della modella originaria di Bratislava che stavolta si è mostrata davvero esplosiva lasciando tutti senza fiato.

Sulle spiagge di Tulum, in Messico, la Javorcekova ha voluto dare il meglio di se per i propri fan indossando un vestito sportivo aderente che ha messo in evidenza tutte le sue forme, lasciando scoperto il suo addome perfetto ed offrendo una scollatura vertiginosa. Aderente anche il pantalone che pure ha catturato l’attenzione dei fan, letteralmente impazziti di fronte a tale visione paradisiaca.

Il post ha avuto ovviamente enorme successo conquistando più di 150 mila likes in neppure 24 ore, mentre è stato inondato di commenti tanto italiani quanto stranieri. Al di là della lingua dei commenti, però, quest’ultimi hanno un minimo comun denominatore, ovvero quello di sottolineare la bellezza e la sensualità della Javorcerkova che ancora una volta ha saputo conquistare con poco davvero tutti.

Dopo aver messo l’Italia ai suoi piedi, grazie a questo update la modella vedrà ora crescere il suo numero di follower anche in Messico, divenendo dunque famosa anche in Sudamerica. E siamo sicuri che, proseguendo di questo passo, la Javorcekova non ci metterà molto a conquistare fan in ogni zona del mondo.