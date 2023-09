Calciomercato, Koopmeiners via: l’annuncio dell’agente

Teun Koopmeiners è diventato uno dei migliori centrocampisti d’Europa. Micidiale anche in zona gol, l’agente ha rivelato il suo futuro

Dall’Ajax all’Atalanta per diventare un giocatore totale. Riesce così ad essere mortifero anche in area di rigore avversari con continui movimenti: Gasperini l’ha utilizzato in ogni posizione dal centrocampo in su sempre con ottimi risultati. Classe 1998, l’olandese è stato vicinissimo già all’addio in estate: spunta la verità del suo agente.

Un momento decisivo per svoltare ancora una volta. Il futuro del centrocampista olandese dell’Atalanta è sempre molto incerto. In passato è stato vicinissimo all’addio, ma alla fine è prevalso il suo legame con i colori nerazzurri della compagine bergamasca. Ora è arrivato il momento decisivo per scegliere con calma il suo futuro.

Calciomercato, addio Koopmeiners: qual è la verità?

Dalla Juventus al Napoli: tante big d’Italia hanno messo gli occhi sul talentuoso giocatore olandese, che ora penserà soltanto al bene dell’Atalanta. In futuro chissà che succederà, ma il suo agente ha parlato chiaro.

Ai microfoni di Tv Play è tornato a parlare il suo agente, Bart Baving, che ha fatto intendere che non partirà gennaio: “Nemmeno per 60 milioni”. L’Atalanta l’ha voluto così blindare per questa stagione dopo le parole del ds bianconero, Cristiano Giuntoli, che potrebbe tornare a rinforzare il centrocampo di Allegri in caso di addio di Pogba in attesa delle controanalisi. Un colpo importante per la mediana delle big d’Italia: anche il Napoli era seriamente interessato all’olandese ed è stato l’unico club ad offrire proposte concrete.

Il club bergamasco vorrebbe averlo con sè almeno fino al termine della stagione per poi pensare a cosa fare. L’agente ha svelato che sta anche parlando con la società per il rinnovo contrattuale, ma in estate le dinamiche potrebbero cambiare ancora una volta. Tante big d’Europa penseranno sempre a lui per arrivare sempre più in alto: ecco la verità a galla del suo noto procuratore che ha parlato chiaro.

Gasperini cercherà di valorizzarlo ancora tanto per poi dirsi addio. Koopmeiners è pronto a spiccare il volo conquistando anche trofei importanti nella sua carriera: un giocatore totale che abbina qualità a quantità ed è molto importante anche in zona gol. Possiede una conclusione dalla distanza davvero mortifera bucando spesso le mani dei portieri avversari. Ora penserà al presente all’Atalanta per poi dire addio per un nuovo progetto davvero importante in ottica futura.