Serie A: de Ketelaere firma con un’altra big, Atalanta e Milan tradite

Charles de Ketelaere si è sicuramente preso la scena in queste ultime settimane. E il belga già a gennaio potrebbe finire in una big di Serie A. Le ultime.

Charles de Ketelaere è tornato ai suoi livelli e il belga sta dimostrando di meritare una nuova chance in una big. Per il momento naturalmente la strada è lunga e può succedere di tutto, ma il destino del calciatore è ormai segnato e non ci resta che attendere le prossime settimane per avere un quadro molto più chiaro.

Stando a quanto riferito da fichajes.net, una big di Serie A ha messo nel mirino Charles de Ketelaere in vista del calciomercato estivo e si tratta di una opzione da seguire con attenzione almeno fino a quando non si avranno certezze.

Calciomercato: de Ketelaere in una big, ecco con chi firma

De Ketelaere è ormai prossimo a firmare con una big. Stando alle prime informazioni, le prestazioni del calciatore non sono assolutamente passate inosservate a diverse squadre e per l’Atalanta non sarà assolutamente semplice confermarlo. Le ultime indiscrezioni parlano di una volontà da parte della squadra orobica di riscattarlo subito, ma non è da escludere una sua partenza immediatamente considerando anche il fatto che la volontà è quella di fare un passo avanti importanti.

Dalla Spagna parlano di un interesse della Juventus per de Ketelaere durante il calciomercato invernale e per questo motivo non possiamo escludere un sondaggio. La strada è comunque lunga e potrebbe arrivare anche una chiusura da da parte dell’Atalanta almeno fino a gennaio.

Vedremo cosa succederà e chi alla fine riuscirà a spuntarla. Di certo per il belga è cambiato completamente tutto rispetto allo scorso anno e per questo motivo non possiamo escludere un trasferimento in davvero poco tempo per regalarsi una soddisfazione importante dopo un periodo non sicuramente facile.

Charles de Ketelaere è finito nel mirino della Juventus in ottica calciomercato invernale. Una ipotesi non assolutamente semplice considerando che l’Atalanta non ha nessuna intenzione di privarsi del proprio calciatore. Per questo motivo vedremo cosa succederà ed alla fine chi la spunterà in una vicenda che è destinata assolutamente a tenere banco ancora per molto tempo.