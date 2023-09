Elisabetta Canalis, miss bollente in strada: guardano tutti lei

Elisabetta Canalis per le strade attira tutti gli sguardi in maniera inevitabile: look super provocante per la modella e showgirl sarda

Ci sono cose che non passano mai di moda, nonostante il trascorrere degli anni. E una di queste è senza ombra di dubbio la bellezza mozzafiato di Elisabetta Canalis, che continua a farci sognare ad occhi aperti e a popolare l’immaginazione del pubblico.

Poche come lei sono state capaci di entrare in maniera immediata nel cuore dei fan per non uscirne mai più e restare sempre e comunque una vera e propria icona di femminilità seducente. Non è un caso, non può esserlo, se parlandone ci riferiamo a lei come ‘la’ velina per eccellenza. Elisabetta ha scritto la storia di Striscia la Notizia e non soltanto, lasciando tracce del suo passaggio dovunque sia stata. Come attrice, showgirl, modella, influencer, non lascia mai indifferenti, con classe e sensualità che colpiscono dritto al cuore ogni giorno da oltre vent’anni.

Elisabetta ha spento 45 candeline un paio di settimane fa, ma non si direbbe affatto guardandola. L’aspetto che più lascia interdetti forse è proprio questo, la capacità di rimanere sempre se stessa, con una bellezza che non sfiorisce e che trova sempre nuovi modi per attirare l’attenzione dei fan adoranti.

Elisabetta Canalis, a Milano è sempre lei la regina: top che la contiene a fatica, primo piano esplosivo

Ne abbiamo avuto copiose dimostrazioni, eccome, in questi giorni, nei quali la Canalis è stata tra le protagoniste annunciate della Milano Fashion Week. Quando torna in Italia, Elisabetta regala sempre spettacolo. Lo aveva fatto anche nel corso delle tradizionali vacanze estive in Sardegna. Ora, in quella che è stata la sua casa per diverso tempo, non ha ancora finito di mostrarsi in tutto il suo splendore.

Proseguono gli shooting audaci ed esplosivi da parte sua e per le strade della città si mette in mostra in questo modo. Abbigliamento che infiamma la platea, con il ventre scoperto e la parte superiore dell’abito tenuta su soltanto da alcuni laccettini, che culminano in un top scollatissimo e aderente. La visione della scollatura in questo modo sembra quasi bucare lo schermo, una visione che rischia di ipnotizzare e tenere incollati al telefono o al pc. Tra i tre milioni e mezzo di followers su Instagram di Elisabetta, accorrono in tanti a elargire like e commenti positivi come se piovesse.