Chiellini, che caos: l’ex Juventus nella bufera, cos’ha combinato

Guai per Chiellini negli Stati Uniti: brutto episodio in MLS, ecco cos’è successo all’ex difensore e capitano della Juventus

Chiellini sta giocando in MLS con la squadra del Los Angeles dal 2022, con 30 partite totali già giocate. Di recente, il difensore italiano si è reso protagonista di un episodio particolare che l’ha fatto finire in un mare di polemiche. Il caso in questione riguarda l’ultima partita giocata dall’ex capitano della Juventus, tra il suo Los Angeles FC e il Tigres, nella finale della Campeones Cup.

In questa competizione si sono sfidate la vincitrice della MLS Cup e quella della Campeon de Campeones (la coppa più importante in Messico). La partita è finita 4-2 per il Tigres, ma Chiellini ha dato vita ad uno dei casi più chiacchierati della partita, forse più chiacchierato della partita stessa.

Brutto l’episodio in campo di Chiellini, che è diventato in poco tempo uno dei più odiati su X e negli altri social. Ritenuta “scandalosa” anche la condotta dell’arbitro, che si è rifiutato di estrarre un cartellino.

Chiellini furioso sul campo: ecco cos’è successo

Il momento clou della partita è arrivato dopo l’assegnazione di un fallo a favore del Los Angeles, con Chiellini intento a battere subito la punizione per riprendere il gioco. Uno dei giocatori del Tigres ha cercato di guadagnare tempo stando vicino al pallone senza la dovuta distanza. La reazione di Chiellini è stata furiosa: dopo aver spinto l’avversario (ovvero Sebastian Cordova) ha deciso di tirargli una pallonata addosso, facendo andare giocatori e tifosi del Tigres su tutte le furie.

L’arbitro, che ha visto tutto da vicino, ha deciso di non cacciare nessun cartellino e calmare gli animi. Il gioco è ripreso normalmente e la squadra di Chiellini non è riuscita a portare la coppa a casa. Su X e su Instagram sono stati diversi i commenti sull’ex Campione d’Europa, criticato insieme all’arbitro che lo ha graziato.

Nessuna ripercussione grave sul difensore, che ha continuato la partita e potrà essere schierabile anche per i prossimi match. Gesti come questo fanno pensare che, nonostante l’età, Giorgio Chiellini conservi ancora lo spirito agonistico che lo ha sempre contraddistinto in campo. Il suo LAFC è attualmente secondo dietro il St. Louis nell’MLS, precisamente nella Western Conference, e a Los Angeles sono sicuri che grazie al suo aiuto, e a quello di Carlos Vela, la squadra sia pronta per un ottimo finale di stagione.