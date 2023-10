Ines Trocchia, il lato A è incontenibile: nel costume non ci sta

Ines Trocchia e gli ultimi scampoli d’estate, approfitta delle giornate ancora calde per infiammare il web in costume: davvero clamorosa

Proprio quando pensiamo che ormai Ines Trocchia ci abbia mostrato davvero tutto il meglio di sé e che non possa sorprenderci e stupirci ancora, è proprio allora che la super modella partenopea si diverte a smentire le nostre certezze e a proporci nuove immagini da capogiro. Dimostrando una sensualità senza limiti che ormai fa parte dei cult assoluti del web.

Capolavori in serie appaiono davanti ai nostri occhi sulla sua pagina Instagram, scatti devastanti che non ci stancheremmo mai di ammirare e rimirare. Ines davanti all’obiettivo si trasforma e sprigiona una aura seducente simile a un tornado, capace di travolgere qualsiasi cosa. Ce lo ha dimostrato nel corso degli anni e in questo periodo sembra davvero al massimo della forma.

La 28enne del resto si è già consegnata alla leggenda, guadagnandosi in giro per il mondo titoli e copertine che ne esaltano la femminilità soave e al tempo stesso provocante. Seguitissima sul web, con il succitato profilo Instagram che conta oltre un milione e 600 mila followers, nell’estate appena trascorsa ha regalato visioni in costume più bollenti che mai. Ma a quanto pare non ha ancora finito di rendere le temperature torride, grazie alle sue pose eclatanti.

Ines Trocchia statuaria sulla spiaggia: scollatura ipnotica, in un attimo è voglia di zoom

Dopo aver rubato la scena e fatto strage di cuori sia al Festival del Cinema di Venezia, che alla Milano Fashion Week, Ines ritorna alle sue latitudini. L’aria di casa, evidentemente, le fa proprio bene, visto che nelle scorse settimane, in maniera ripetuta, dalle spiagge della Costiera Amalfitana si è mostrata in tutto il suo splendore.

Copione che si ripete anche questa volta. Ines sfoggia la consueta silhouette incandescente, una figura slanciata e statuaria dalle curve sinuose e prorompenti. Quasi non si sa dove guardare, o forse sì. Alla fine, l’attenzione viene catturata dalla vertiginosa scollatura, contenuta decisamente a fatica dal costume. Un lato A spaziale, che accende la tentazione dello zoom in tutto il pubblico. Spettacolo a scena aperta, i commenti estasiati e i like sono numerosissimi e la logica conseguenza di quanto possiamo osservare. Non mancano nemmeno le dichiarazioni d’amore e le richieste di appuntamenti. Ines è infatti tornata single e ultimamente starà ricevendo un numero spropositato di inviti a uscire con lei.