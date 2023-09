L-Gante non dimentica Wanda: la verità sui loro trascorsi

Il giovane artista ha raccontato il suo delicato rapporto con Wanda Nara, modella argentina da poco tornata tra le braccia di suo marito

Nuovi retroscena circa il recente passato sentimentale di Wanda Nara che oggi appare felice insieme a suo marito Mauro Icardi che giusto qualche settimana fa sembrava impegnata a fare i conti con una profonda crisi di coppia. Il calcio giocato è ripartito dopo le vacanze e la modella argentina si è già fatta immortalare sugli spalti con addosso la maglia del suo campione preferito.

Nuova stagione in Turchia, più precisamente al Galatasaray, per l’ex Serie A che sembra finalmente pronto per ritrovare la serenità apparentemente smarrita. Il periodo non è stato facile per Wanda, anche a causa della malattia, e nemmeno per il suo compagno che ha dovuto fare i conti con più di qualche spiacevole situazione. L’ultima, prima del ricovero e la fuga di notizie che parlano di Wanda affetta da leucemia, ha riguardato anche un terzo incomodo.

Il suo nome d’arte è L-Gante, di mestiere fa il cantante e secondo diverse fonti avrebbe avuto un flirt con la moglie dell’attaccante suo connazionale. I due, ha raccontato la stampa locale, si sarebbero anche concessi alcune fughe d’amore per poi professare i loro reali sentimenti durante una diretta televisiva. Oggi, tuttavia, la il loro rapporto appare però ben diverso.

Wanda Nara ed L-Gante, il cantante racconta la verità

Ad aver parlato a più riprese in questi ultimi giorni del loro rapporto è stato proprio il giovane trapper classe 2000 che ha prima ammesso di provare ancora profondo affetto nei confronti dell’influencer per poi confessare che il loro rapporto non è stato interrotto da alcun litigio. Quello che invece abbia provato davvero Wanda non è ancora stato ammesso pubblicamente.

La cosa certa è che i due in quel periodo hanno fatto parlare tantissimo di loro non facendo stare proprio tranquillo Icardi che, preoccupato dalla situazione, fece anche una fuga in Argentina per vederci chiaro. Vicenda alquanto spiacevole visto che il calciatore, intenzionato a bussare alla porta della camera d’albergo dove i due avrebbero pernottata, fu fermato dalle forze dell’ordine.

Ora, però, sia Icardi che Wanda sembrano essersi lasciati il passato alle spalle. Grande impegno da parte del calciatore che ha fatto di tutto per non perdere l’amore e la compagnia della sua bella, donna dalle quale ha avuto anche i sui primi e fin qui unici due figli. Oggi i due sperano di superare anche il delicato periodo di salute della modella, sarebbe la loro ennesima vittoria di coppia.