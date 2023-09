Psg imbarazzato: ecco cosa è successo!

All’interno del Paris Saint Germain targato Luis Enrique c’è un caso spinoso che genera imbarazzo al club francese: ecco cosa sta succedendo

Una quantità gigantesca di talento calcistico. Nonostante le partenze di Lionel Messi e Neymar, il Paris Saint Germain resta senz’altro una delle squadre più forti al mondo. In estate sono arrivati nuovi giocatori di grande spessore, quali ad esempio Ousmane Dembele e Marco Asensio. Ad ogni modo, la compagine parigine si sta rendendo protagonista di un inizio di stagione caratterizzato da alti e bassi.

Tant’è che la squadra guidata da mister Luis Enrique non è prima in classifica in Ligue 1, il che è sempre un po’ sorprendente. La partenza, d’altronde, è stata tutt’altro che esaltante, con i due pareggi messi a referto contro Lorient e Tolosa. Poi è giunta anche la rumorosa sconfitta subita per mano del Nizza di Francesco Farioli, fra le mura del Parc des Princes.

Insomma, permane un po’ di scetticismo nell’ambiente transalpino. Il Paris Saint Germain fatica a trovare equilibrio e spirito di gruppo e questo è forse il motivo principale per cui il patron Al-Khelaifi non è ancora riuscito a mettere le mani sulla coppa dalle grandi orecchie.

In tal senso, l’ex commissario tecnico della Spagna è l’uomo giusto per raggiungere finalmente il tetto d’Europa? Decisamente troppo presto per dirlo, la certezza è che Luis Enrique sa come si vince. Ma la pressione è notevole e assai complicata da controllare. Appena approdato all’ombra della Tour Eiffel, l’ex tecnico del Barcellona ha dovuto subito affrontare lo spinoso caso relativo al futuro di Kylian Mbappe, momentaneamente rientrato.

C’è, però, anche un’altra situazione che provoca imbarazzo al club francese. Il riferimento, entrando più nello specifico, è al terzino sinistro Nuno Mendes. Il calciatore portoghese ha subito un nuovo infortunio, che lo terrà fuori a lungo costringendolo a sottoporsi ad un intervento chirurgico.

Nuovo infortunio e lungo stop: il caso Nuno Mendes mette a disagio il PSG

Il periodo di indisponibilità è stimato in quattro mesi, come si apprende dal comunicato ufficiale rilasciato dal Paris Saint Germain. In poche parole, Nuno Mendes tornerà in campo direttamente nel 2024 e ciò permette di intuire il motivo per cui la dirigenza transalpina abbia preferito mantenere Lavyin Kurzawa nel proprio organico.

L’esterno mancino viene da una stagione molto sfortunata vissuta in prestito con indosso la maglia del Fulham. La rottura del legamento laterale del ginocchio gli ha impedito di disputare più di 6 partite. E col PSG non gioca addirittura dal 1 agosto 2021. Ora Kurzawa avrà la sua chance di riscatto, dato che allo stato attuale delle cose rappresenta l’unico terzino sinistro di ruolo a disposizione di Luis Enrique.

Anche se Kimpembe può dare una mano all’occorrenza in quella posizione. Oltre al grave infortunio di Nuno Mendes, non va dimenticato che Achraf Hakimi partirà alla volta della Coppa d’Africa a gennaio. Dettagli che contribuiscono fortemente ad alzare l’asticella della preoccupazione nell’universo parigino.