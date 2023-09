Sky Sport, l’ultima offerta è da prendere al volo: prezzo mai visto

Abbonarsi alla pay Tv è quasi imprescindibile per un appassioanto di sport. Ecco ora un’offerta davvero interessante per chi non ha ancora aderito a Sky Sport

Vivere appieno la propria passione per lo sport, ormai lo sappiamo, comporta dei costi. In un periodo difficile come quello che stiamo vivendo, in cui sono tante le famiglie che si trovano costrette a dover tagliare il superfluo, può non essere l’ideale, ma in tanti sono disposti a fare qualche sacrificio, pur di seguire gli appuntamenti più importanti della propria squadra del cuore e non solo. Tanti, infatti, non si accontentano solamente di seguire il proprio club, ma desiderano vedere anche le avversarie più importanti, oltre a sport differenti dal calcio.

È proprio per questo che non può che essere importante guardarsi attorno alla ricerca di promozioni interessanti, magari temporanee, ma da cogliere al volo quando sono disponibili. Ora ce n’è una davvero ad hoc per chi ha finora rimandato l’attivazione a Sky Sport.

Si sottolinea spesso come le pay Tv tendano sempre a privilegiare i nuovi abbonati con offerte davvero allettanti, a discapito dei più fedeli, che si ritrovano invece a pagare cifre esorbitanti, anzi sepsso a dover sopportare aumenti inaspettati. Questo purtroppo è tristemente vero, anche se si tratta di una tecnica utilizzata per catturare l’interesse di chi non ha mai sottoscritto un contratto, con la speranza che poi possa risultare fedele a lungo.

Ora Sky Sport è a un prezzo speciale

Ora è disponibile finalmente un’occasione da cogliere al volo per chi sta pensando da qualche tempo di aderire a Sky Sport, ma non lo ha ancora fatto. Si tratta in realtà di una promozione che comprende oltre quel pacchetto anche Sky Tv, che è quello base sempre compreso, e Netflix, piattaforma americana approdata da tempo in Italia con tantissime serie Tv interessanti.

Questa combinazione di opzioni può essere sottoscritta al costo di 24,90 euro al mese per i primi 18 mesi. Non c’è però ancora molto tempo a disposizione, quindi è necessario mettere da parte le indecisioni: questo costo è infatti valido fino al 31 ottobre 2023.

Aderire a questa soluzione che prevede Sky Sport a un prezzo speciale non può che essere importante per tutti gli appassionati. Grazie a questo pacchetto è infatti possibile garantirsi la visione delle tre Coppe Europee ( la Champions League, l’Europa League, la Conference League), oltre al meglio del basket, Eurolega compresa, il meglio del tennis e tutta la Formula Uno e la MotoGp.

Sky Tv, invece, può essere considerata una soluzione adeguata per chi desidera passare del tempo con la propria famiglia davanti al piccolo schermo. Questo propone infatti il meglio dell’intrattenimento, con programmi come “X Factor”, “Quattro Ristoranti”, “Masterchef” e “Quattro Hotel”, oltre a tantissime serie Tv, alcune trasmesse in contemporanea con l’America.

A questo si aggiunge anche Netflix, piattaforma seguitissima da tanti utenti, che non prevede quindi alcun costo aggiuntivo. E non è finita qui. Agli utenti viene garantito anche un buono acquisto del valore di 50 euro su Amazon per poter fare shopping online su uno dei siti più apprezzati. Entro il 18 dicembre sarà inviata un’email con le indicazioni utili su come sfruttarlo.