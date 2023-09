Szczesny scaricato: nuovo portiere in Serie A

La Juventus pensa al futuro della propria porta: un nuovo nome stuzzica la dirigenza bianconera per il dopo Szczesny

Dopo la sconfitta di Sassuolo, umiliante per come è arrivata, la Juventus ha parzialmente rialzato la testa contro il Lecce mostrando complessivamente ottime cose sebbene il gioco offerto da Massimiliano Allegri sia ancora del tutto poco produttivo.

Arek Milik ha siglato l’unica rete che ha messo ko gli uomini di D’Aversa, ma nonostante la vittoria la Juventus non può permettersi di festeggiare più di tanto, complice un cammino sin qui fin troppo ondivago: si è partiti bene a Udine, contro il Bologna è arrivato un pari amaro, dopodiché le uniche note positive dell’ultimo periodo sono le vittorie contro Lazio e, appunto, Lecce. Nel mezzo quella prestazione horror al Mapei Stadium che deve essere dimenticata quanto prima.

I maggiori errori, oltre che dalla difesa, sono arrivati anche dalla porta. Wojciech Szczęsny ha palesato fin troppe problematiche in quel di Reggio Emilia e non dà più sicurezza come un tempo. Il polacco rimane leader indiscusso della Vecchia Signora, ma se nelle prossime gare dovessero arrivare altre prestazioni sottotono, allora l’opzione addio a fine stagione non sarebbe affatto da mettere da parte.

Juventus, opportunità dalla Spagna

Dunque, la permanenza del polacco non è affatto scontata, la Juve rifletterà sul suo futuro nei prossimi mesi non dimenticando l’appeal che il portiere ha in giro per l’Europa: noto, ad esempio, è l’interesse proveniente dalla Premier League con molti club che farebbero follie pur di strapparlo ai bianconeri.

Il contratto del polacco scade nel giugno 2025, quindi la Juve dalla sua cessione potrebbe non solo intascare un cospicuo quantitativo di denaro – almeno 15 milioni -, ma anche risparmiare le cifre che guadagna annualmente.

E dalla Spagna aggiungono altra legna al fuoco parlando del futuro di Jan Oblak, anch’egli fondamentale per l’Atletico Madrid ma il cui futuro potrebbe parlare italiano. Oblak con i Colchoneros ha un contratto molto lungo che scadrà nel 2028, ma se dovessero cambiare i piani societari, decisi in accordo con l’allenatore Diego Simeone, Oblak potrebbe finire sul mercato.

In questo momento, come riporta Elgoldigital.com, la società biancorossa starebbe riflettendo sul futuro dello sloveno: vendere la prossima estate un portiere del genere significherebbe far respirare non poco le casse del club.

Si parla dell’imminente interesse da parte del Manchester United per il portiere, ma occhio alla Juventus che nel caso in cui dovesse rompere con Szczesny potrebbe fiondarsi sul talentuoso sloveno.