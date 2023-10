Berardi e non solo: Juve, doppio colpo Scudetto

La Juventus è pronta a darsi da fare nella prossima sessione di calciomercato: Berardi e non solo, ecco il doppio colpo per il mese di gennaio

Non è affatto un mistero che la stagione da poco cominciata dovrà segnare uno spartiacque con il recente deludente passato bianconero. La Juventus deve ambire ai vertici del calcio italiano, come gran parte della storia bianconera ha scritto fino a questo momento.

È questo il diktat che, dai piani alti del club piemontese, è arrivato dritto e forte nelle orecchie di Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese, in questo inizio di stagione, non è stato esente da errori e aspre critiche al gioco poco spettacolare offerto dalla sua Juventus. I risultati, poi, sono stati decisamente altalenanti: non sarà facile competere per lo Scudetto fino alla fine. Affinchè tutto ciò possa concretizzarsi, il neo direttore sportivo Cristiano Giuntoli ha già tracciato una via decisamente precisa per quel che riguarda gli obiettivi di mercato del 2024.

Non più spese folli bensì oculate, indirizzate verso un progetto sportivo che il club si augura possa tornare vincente il prima possibile. Ma intanto c’è un nome in particolare che scalda il cuore dell’ex dirigente del Napoli: Domenico Berardi. Grande protagonista sia con la Juve che con l’Inter, con un gol capolavoro ai nerazzurri, il 29enne di Cariati continua a rimanere tra i nomi più desiderati da diverse società per l’anno prossimo.

La Juve si esalta: altro colpaccio con Berardi

In primissimo piano proprio la Juventus, che a Berardi aveva pensato già durante l’estate salvo poi non riuscire a chiudere in tempo la trattativa con il Sassuolo. Adesso, già nel mese di gennaio, la situazione potrebbe cambiare con Berardi che potrebbe trasferirsi senza troppi problemi alla corte del ‘Conte Max’. Ma non finirà qui.

Perchè Giuntoli ha in mente per le prime settimane del 2024 un altro grandissimo colpo che, come Berardi, rischierebbe di incidere pesantemente nella prossima corsa Scudetto. Si tratta del talento del Nizza Khèphren Thuram, figlio d’arte e profilo considerato ideale per rimpolpare il centrocampo di Allegri. Per fare in modo che questo suggestivo doppio colpo possa realizzarsi già nella sessione invernale, la Juventus dovrà rendersi prima protagonista di una doppia cessione: Filip Kostic e Moise Kean.

Due giocatori di grande spessore ma che non rientrano più tra le priorità di Allegri e che potrebbero fruttare il tesoretto ideale per andare all’assalto dei cartellini di Berardi e Thuram. Staremo a vedere fin dove riuscirà a spingersi la dirigenza bianconera ma la via pare tracciata: un doppio clamoroso colpo, a gennaio, che può far contenti i tifosi della ‘Vecchia Signora’.