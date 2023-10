Juventus: tegola Bremer, ecco quando tornerà

La Juventus tornerà da Bergamo soltanto con un punto. Sfida all’ultimo sangue contro i nerazzurri, ma nel finale brutte notizie per Allegri: ecco come sta Bremer

I bianconeri raggiungono così il Napoli in classifica a quota 14 punti. Dopo una partenza sprint, la Juventus ha perso già qualche lunghezza dalle capoliste Milan e Inter, distanti quattro lunghezze. Un momento decisivo per cambiare in fretta il trend, ma nel finale ha alzato bandiera bianca anche il centrale brasiliano Bremer.

Senza coppe europee la Juventus potrà recuperare tutte le energie spese contro l’Atalanta. L’ennesima sfida dura ed ostica disputata contro gli uomini di Gian Piero Gasperini, che optano sempre per marcature asfissianti ad uomo. Ora i bianconeri prepareranno al meglio il derby contro il Torino per cercare di accorciare sulle primissime della classe. Saranno settimane ricche di impegni per le big: in un mese e mezzo i bianconeri affronteranno anche Milan e Inter con tanti big-match da preparare al massimo delle forze.

Juventus, la verità di Bremer: ecco le sue condizioni

Nel finale brutte notizie arrivate per Massimiliano Allegri con vari rischi anche sul terreno di gioco. L’obiettivo è quello di restare attaccati alle prime della classifica per arrivare in primavera da protagonisti: la solidità difensiva si è rivista, ma va riproposta in futuro dopo gli errori grossolani commessi contro il Sassuolo.

Ora tanta preoccupazione per Massimiliano Allegri per quanto riguarda le condizioni del brasiliano Bremer. Ha fatto intendere di aver avvertito un fastidio alla coscia destra: così è arrivato il cambio forzato dell’allenatore livornese. Già tante assenze per i bianconeri con De Sciglio e Alex Sandro ai box già da tempo: in attacco sono rimasti a casa Vlahovic e Milik. Ora ci sarà la sfida delicata nel derby di Torino: il brasiliano dovrà essere recuperato a tutti i costi vista già l’emergenza in difesa. Secondo le ultime indiscrezioni arrivate da Bergamo si tratterebbero soltanto di crampi: un sospiro di rilievo per l’allenatore livornese.

Anche lo stesso Massimiliano Allegri ha rassicurato tutti ai microfoni di Dazn svelando le condizioni di Bremer: “Ha avuto solo crampi”. Lunedì sarà di riposo per i bianconeri per ritornare più carichi in vista del derby di Torino. Una sfida già archiviata quella di Bergamo per guardare sempre in avanti per scalare posizioni in classifica: il 22 ottobre ci sarà il big-match contro il Milan a San Siro.