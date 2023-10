Gatti in nerazzurro, acquisto super della Juve

Federico Gatti può lasciare la Juventus e vestirsi di nerazzurro: il piano di Giuntoli per un grandissimo colpo nell’estate 2024

Il cammino della Juventus in questo inizio di stagione è stato decisamente claudicante. Alti e bassi per la formazione allenata, ancora, da Massimiliano Allegri. Ci sarà tuttavia ancora da attendere prima di vedere concretamente i frutti delle scelte di mercato effettuate durante l’estate.

L’approdo di Cristiano Giuntoli come nuovo direttore sportivo ha già lasciato una traccia importante per quelle che saranno le scelte della società torinese in sede di calciomercato. L’ex dirigente del Napoli, autore dietro le quinte del miracoloso Scudetto degli azzurri, ha già in mente come e quando intervenire per garantire al ‘Conte Max’ una rosa che quest’anno possa competere per lo Scudetto. Vista l’accesa concorrenza, non sarà affatto semplice. A maggior ragione dopo la tegola in arrivo per quel che riguarda Paul Pogba.

Il centrocampista francese è stato trovato positivo al testosterone e, in tal senso, in attesa delle controanalisi in arrivo nei prossimi giorni rischia una squalifica davvero molto pesante. Per tale ragione in casa Juventus si sta già studiando quello che potrebbe essere il piano alternativo al francese, con il nome di Khèphren Thuram che rimane in primissimo piano sulla lista di Giuntoli per gennaio.

È chiaro, però, come la Juventus sia pronta a costruire decisamente più a lungo termine un futuro roseo. E per questa ragione, in vista della sessione estiva di calciomercato, la dirigenza piemontese avrebbe pronto un sacrificio tra le uscite: quello di Federico Gatti.

Sacrificio e colpo da urlo: la Juve ‘ringrazia’ Gatti

L’ex talento del Frosinone non è in discussione, nonostante la prestazione agghiacciante contro il Sassuolo condita da un clamoroso autogol. Ma la Juventus starebbero valutando la sua cessione, con un’ipotesi nerazzurra sullo sfondo: l’Atalanta potrebbe accogliere Gatti nell’estate 2024.

La ‘Dea’ ha bisogno di svecchiarsi in difesa e quello di Gatti sarebbe un profilo decisamente gradito a Gasperini. D’altro canto la Juve potrebbe approfittarne fiondandosi su una delle stelle nerazzurre, ormai consolidato tra i migliori centrocampisti della Serie A: Teun Koopmeiners. Per il 25enne olandese, in scadenza il 30 giugno 2025 con l’Atalanta, il solo cartellino di Gatti non basterebbe.

La Juventus dovrebbe comunque mettere mano al portafoglio e offrire, oltre al centrale, anche un conguaglio cash che possa accontentare le richieste del club bergamasco. Tra campionato ed Europa League, quest’anno, Koopmeiners ha collezionato 7 presenze con 2 gol ed 1 assist vincente all’attivo: il suo futuro, ‘grazie’ a Gatti, potrebbe chiamarsi Juve a partire dal prossimo giugno.